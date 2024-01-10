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المملكة تعلن عن ارتفاع قيمة ثرواتها المعدنية من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار

مؤتمر التعدين الدولي
مؤتمر التعدين الدولي
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أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن تقديرات المملكة لقدراتها المعدنية غير المستكشفة ارتفعت من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، أي ارتفاع بنسبة 90%.

2.5 تريليون دولار قيمة ثروة المملكة التعدينية

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح "مؤتمر التعدين الدولي" في الرياض، اليوم الأربعاء، الذي ذكر أن قيمة الاتفاقيات التي ستوقع فيه 75 مليار ريال، منوها عن مبادرات في الاستكشاف التحفيزي بقيمة 182 مليون دولار.

مبادرات في الاستكشاف التحفيزي

وافتتح اليوم الأربعاء، وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، مؤتمر التعدين الدولي الثالث، في الرياض.
كما أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية: "عن مبادرات مهمة في الاستكشاف التحفيزي بقيمة 182 مليون دولار".

مؤتمر التعدين الدولي

يعد مؤتمر التعدين الدولي تجمعًا عالميًا لمناقشة مستقبل المعادن ومستقبل التعدين في العالم، وكيفية زيادة إسهام المنطقة الكبرى، التي تمتد من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.

عدد المتحدثين في مؤتمر التعدين الدولي

ويشارك في جلسات، هذا العام، 220 متحدثًا من بينهم كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات التعدين، والشركات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتمويل. ومن المتوقع حضور ما يقارب 13 ألف مشارك في المؤتمر.

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