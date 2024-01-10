المملكة تعلن عن ارتفاع قيمة ثرواتها المعدنية من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار

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أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن تقديرات المملكة لقدراتها المعدنية غير المستكشفة ارتفعت من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، أي ارتفاع بنسبة 90%.





2.5 تريليون دولار قيمة ثروة المملكة التعدينية



مبادرات في الاستكشاف التحفيزي



مؤتمر التعدين الدولي



عدد المتحدثين في مؤتمر التعدين الدولي



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جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح "مؤتمر التعدين الدولي" في الرياض، اليوم الأربعاء، الذي ذكر أن قيمة الاتفاقيات التي ستوقع فيه 75 مليار ريال، منوها عن مبادرات في الاستكشاف التحفيزي بقيمة 182 مليون دولار.وافتتح اليوم الأربعاء، وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، مؤتمر التعدين الدولي الثالث، في الرياض.كما أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية: "عن مبادرات مهمة في الاستكشاف التحفيزي بقيمة 182 مليون دولار".يعد مؤتمر التعدين الدولي تجمعًا عالميًا لمناقشة مستقبل المعادن ومستقبل التعدين في العالم، وكيفية زيادة إسهام المنطقة الكبرى، التي تمتد من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.ويشارك في جلسات، هذا العام، 220 متحدثًا من بينهم كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات التعدين، والشركات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتمويل. ومن المتوقع حضور ما يقارب 13 ألف مشارك في المؤتمر.