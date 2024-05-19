الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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تجري أنهارًا.. استمرار جريان السيول مع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق (فيديو)

أمطار غزيرة على عسير
أمطار غزيرة
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نتيجة تساقط أمطار غزيرة، يستمر جريان السيول المتدفقة كالأنهار، والتي ملأت الشعاب والأودية مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر على مناطق مختلفة من المملكة.اضافة اعلان
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة جريان السيول مع تدفق الشلالات واستمرار تساقط الأمطار الغزيرة، على مناطق المدينة وعسير ونجران والباحة وغيرها.


أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاحد، من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وانعدامًا في مدى الرؤية وصواعق رعدية.


أمطار غزيرة على منطقة الباحة

في الوقت نفسه، هطلت أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.

أمطار غزيرة على منطقة عسير

وفي عسير، تساقطت أمطار غزيرة صاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.


أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، وتكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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