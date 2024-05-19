تجري أنهارًا.. استمرار جريان السيول مع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق (فيديو)

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نتيجة
تساقط أمطار غزيرة، يستمر جريان السيول المتدفقة كالأنهار، والتي ملأت الشعاب والأودية
مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر على مناطق مختلفة من المملكة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة جريان السيول مع تدفق الشلالات واستمرار تساقط الأمطار الغزيرة، على مناطق المدينة وعسير ونجران والباحة وغيرها.
📍امطار غزيرة على #رجال_ألمع— طقس (@tqqs) May 18, 2024
السبت ١٠ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
18 مايــو 2024م
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أمطار
خفيفة على منطقة المدينة المنورةونبه
المركز الوطني للأرصاد اليوم الاحد، من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة تشمل
تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وانعدامًا في مدى الرؤية وصواعق رعدية.
أمطار
غزيرة على منطقة الباحةفي
الوقت نفسه، هطلت أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة،
وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على
مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد
الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.
📍سيول بني عمرو شمال #النماص— طقس (@tqqs) May 17, 2024
الجمعة ٩ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
17 مايــو 2024م
متابعة | سعيد القاسمي
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