تجري أنهارًا.. استمرار جريان السيول مع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق (فيديو)

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نتيجة تساقط أمطار غزيرة، يستمر جريان السيول المتدفقة كالأنهار، والتي ملأت الشعاب والأودية مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر على مناطق مختلفة من المملكة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة جريان السيول مع تدفق الشلالات واستمرار تساقط الأمطار الغزيرة، على مناطق المدينة وعسير ونجران والباحة وغيرها.





السبت ١٠ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

18 مايــو 2024م

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. pic.twitter.com/Fm7ZWfQ3jE 📍امطار غزيرة على #رجال_ألمع السبت ١٠ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ18 مايــو 2024م May 18, 2024

أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة



أمطار غزيرة على منطقة الباحة





الجمعة ٩ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

17 مايــو 2024م

متابعة | سعيد القاسمي

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. pic.twitter.com/wbpBEcdEN7 📍سيول بني عمرو شمال #النماص الجمعة ٩ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ17 مايــو 2024ممتابعة | سعيد القاسمي May 17, 2024

أمطار غزيرة على منطقة عسير



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاحد، من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وانعدامًا في مدى الرؤية وصواعق رعدية.في الوقت نفسه، هطلت أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.وفي عسير، تساقطت أمطار غزيرة صاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، وتكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.