الجيش السوداني و"الدعم السريع" يتبادلان اتهامات بحرق مقار ومخازن

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تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات بحرق مقار شركات عامة وخاصة ومخازن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في العاصمة الخرطوم. اضافة اعلان





الجيش السوداني يتهم "الدعم السريع" بحرق مقار ومخازن



"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بحرق مقار ومخازن



وقال الجيش، أمس الثلاثاء، في بيان: "مواصلة لنهجها التدميري للمرافق العامة والخاصة واستهداف الأعيان المدنية بالبلاد، أقدمت المليشيا (الدعم السريع) ليلة الاثنين على إضرام النار في برج الساحل والصحراء بالخرطوم مما أدى إلى احتراقه بالكامل".وذكر البيان أن "البرج هو أحد المعالم الرئيسة بالعاصمة الخرطوم ويضم مقرات لعدد من الشركات الخاصة والعامة إضافة إلى مصرف الساحل والصحراء (بنك إقليمي)".من جانبها، قالت "الدعم السريع"، مساء الثلاثاء، في بيان عبر منصة "إكس" إن الجيش "قصف مخازن منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة (يونسيف) بمنطقة سوبا جنوبي الخرطوم مما تسبب في تدميرها واحتراق محتوياتها".ولم يصدر أي تعليق من الجيش السوداني والمنظمة الأممية حول هذا الاتهام.ومنذ منتصف إبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربًا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد عن 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.