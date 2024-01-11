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احتجاز ناقلة نفط أمريكية في خليج عمان

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احتجزت القوات البحرية الإيرانية، اليوم الخميس، ناقلة نفط خام أمريكية في خليج عمان.

توقيف ناقلة نفط أمريكية قبالة سواحل عماناضافة اعلان


وقالت البحرية الإيرانية إنها قامت بتوقيف ناقلة نفط أمريكية في مياه بحر عمان بأمر قضائي.

من جانبها قالت شركة إمباير نافيجيشن اليونانية، التابعة لها السفينة المحتجزة، إنها فقدت الاتصال مع إحدى سفنها لدى إبحارها قرب صحار العمانية.

وتحمل السفينة المحتجزة اسم "سانت نيكولاس" وعلى متنها 19 من أفراد الطاقم أحدهم من اليونان و18 من الفلبين.

شركات الشحن تواصل تجنب البحر الأحمر



في سياق متصل، واصلت العديد من شركات الشحن البحري تجنب البحر الأحمر خشية تعرضها لأذى نتيجة تهديد جماعة الحوثي اليمنية السفن المتجهة للاحتلال أو تلك التي تحمل بضائع للكيان المحتل.

تقول الجماعة الحوثية إن ذلك نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ أكثر من 3 أشهر، وبدلا من ذلك تسلك طريق رأس الرجاء الصالح الذي يكلف وقتا وأجرا أكبر.

وأعلن متحدث باسم شركة "هاباغ لويد" الألمانية والتي تعتبر خامس أكبر شركة لسفن الحاويات في العالم، أن الشركة ستواصل تجنب البحر الأحمر وقناة السويس وتحويل مسار سفنها باتجاه طريق رأس الرجاء الصالح جنوب قارة أفريقيا، عازية الأمر إلى أسباب أمنية.

وأضاف: "نعتبر أن الوضع لا يزال خطيرا، نعيد تقييم الأمر بصورة يومية، وسنتخذ القرارات التالية يوم الاثنين 15 يناير الجاري".


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