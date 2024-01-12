"القوات الأمريكية": هاجمنا أكثر من 60 هدفًا في 16 موقعًا لمليشيا الحوثي باليمن

أ أ

قالت القوات الجوية الأمريكية في بيان إنها شنت ضربات ضد 60 هدفًا في 16 موقعًا تابعًا لمليشيا الحوثيين، واستهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق ومنشآت تصنيع وأنظمة رادار خاصة بالدفاع الجوي. اضافة اعلان





هجوم أمريكي على مواقع مليشيا الحوثي في اليمن



استهداف أسلحة وذخائر للحوثيين



المملكة تتابع تطورات الأحداث في اليمن



وأضافت أنه تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ موجه بدقة في الضربات على مليشيا الحوثيين واستخدام طائرات وصواريخ توماهوك أطلقت من السفن والغواصات.وقبلها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، أن القوات الأمريكية والبريطانية قامت بشن هجمات على أهداف لمليشيا الحوثيين، مؤكدة أن الضربات ضد الحوثيين تهدف إلى تقويض قدراتهم على تنفيذ هجمات، ومشددة في بيان على "إكس": "نُحمّل الحوثيين المدعومين إيرانيًا مسؤولية الهجمات على الشحن الدولي".وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية بأنه قد "تم استهداف مواقع تحوي أسلحة وذخائر ومواقع إطلاق صواريخ"، مؤكدة أن "هذه الضربات لا علاقة لها بتحالف حارس الازدهار" الذي يضم أكثر من 20 دولة تعمل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية.وإذ تؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع، لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.