عاجل.. الإقامة المميزة.. شروط وطريقة الحصول على تأشيرات السعودية الجديدة

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قبل خمس سنوات، أقرت المملكة نظام الإقامة المميزة، لفئتين منها فقط، هما الإقامة الدائمة بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف ريال، وأخرى لسنة واحدة قابلة للتجديد بمبلغ 100 ألف ريال. اضافة اعلان





مركز الإقامة المميزة



كفاءة استثنائية



موهبة



مستثمر أعمال



رائد أعمال



مالك عقار



المميزات لحاملي الإقامة المميزة



مزايا إضافية



الحصول على الإقامة المميزة إلكترونيًا



شروط الحصول على الإقامة المميزة



خطوات الحصول على الإقامة المميزة



لكن مركز الإقامة المميزة أعلن أمس الأربعاء عن خمس فئات جديدة للإقامة المميزة، وحدد شروط منحها، ليصل عدد منتجات الإقامة المميزة إلى 7 فئات، وهي:لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية.للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءًا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمرللراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها من جودة الحياة وعوامل الجذب المختلفة، حيث تُعد المملكة من الأسواق العقارية الواعدة بفضل ما تشهده من نهضة اقتصادية شاملة.لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة.لمالكي العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة، والتمتع بما توفره من مستويًابالإضافة إلى الفئتين السابقتين (إقامة غير محددة المدة، وأخرى لمدة لسنة واحدة قابلة للتجديدوتتيح الإقامة المميزة لحاملها هذه المميزات التالية:- منح الإقامة لأفراد أسرته.- مزاولة الأعمال التجارية.- الإعفاء من المقابل المالي للوافدين ومرافقيهم.- التنقل من المملكة وإليها من دون تأشيرة.- تملُك العقارات.- سهولة الانتقال بين المنشآت من دون رسوم.- استضافة الأقارب ودعوتهم.علاوة ذلك، كشف محمد السلطان، الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة عن بعض المزايا الإضافية التي منتح لحاملي الإقامة المميزة، بهدف مساعدته على الاستقرار وإيجاد بيئة مناسبة لهم بالمملكة، وتشمل:- إعادة تعريف الأسرة لحاملي الإقامة المميزة بإضافة الوالدين كتابعين.- رفع الحد الأعلى للتابعين من الأبناء حتى 25 عامًا.يمكن الاستفادة من خدمة الإقامة المميزة إلكترونيًا، عبر التقدم للحصول على إقامة محددة المدة/ غير محددة المدة في المملكة، وفق نظام الإقامة المميزة.ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية دون زيارة الفرع.- تقديم جواز سفر ساري المفعول.- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.- خلوّ السجل الجنائي للمتقدم من السوابق.- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.- تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوّه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.- أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدمًا من داخل المملكة.- املأ النموذج.- يتم معالجة الطلب.- يتم منح الإقامة.