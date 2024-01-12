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ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر على غزة لـ 23.708 شهداء

قصف غزة
شهداء غزة
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ98 على التوالي إلى 23.708، والجرحى إلى 60.005، معظمهم من الأطفال والنساء.اضافة اعلان
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 151 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 248، خلال الساعات 24 الماضية في القصف المستمر على عدة مناطق في قطاع غزة.

ضحايا غزة لا يزالون تحت ركام المنازل

وأشار إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت ركام المنازل وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم، بسبب القصف المتواصل.

استشهاد 19 فلسطينيًا في قصف دير البلح

واستُشهد 19 فلسطينيًا وجُرح عدد آخر اليوم، في قصف استهدف منزلين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 14 شهيدًا والعديد من الجرحى من عائلة واحدة، في قصف استهدف منزلًا جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
 كما استشهد خمسة فلسطينيين في قصف منزل في منطقة المشاعلة بمدينة دير البلح.
 وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال قصف المناطق الشرقية من المدينة، وقد ألحق القصف دمارًا في منازل الفلسطينيين.

رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يحدث في غزة إبادة

في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن ما يحدث الآن في قطاع غزة هو جريمة إبادة، والذي يؤلم هو أن أكثر من 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، ورائحة الموت تفوح في كل مكان، ومن غير المعقول أن يطالب العالم إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بتخفيف القتل في غزة، بل يجب وقف القتل والدمار بشكل كامل.

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