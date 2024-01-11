العتيبي: تقنية تبريد الطرق في المشاعر المقدسة تخفف درجة الحرارة بنحو 12 مئوية

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أعلن متحدث الهيئة العامة للطرق، عبد العزيز العتيبي، أن منطقة مكة المكرمة تتمتع بشبكة طرق تتجاوز 7200 كم، وتخدم ضيوف الرحمن في المناطق التي تؤدي إلى المشاعر المقدسة. اضافة اعلان





الطرق الحيوية بمكة المكرمة



تحقيق الراحة التامة لضيوف الرحمن



#نشرة_النهار pic.twitter.com/QzYFaCp0am فيديو | متحدث الهيئة العامة للطرق عبد العزيز العتيبي: تقنية تبريد الطرق تخفف درجة الحرارة بنحو 12 درجة مئوية #الإخبارية January 10, 2024

وأضاف في مقابلة مع فضائية "الإخبارية" على هامش المشاركة في "مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة"، أن هناك العديد من الطرق الحيوية، من بينها طريق الهجرة، طريق المدينة مكة المكرمة، طريق الرياض الطائف مكة المكرمة، وعقبة الهدا، وغيرها من الطرق الحيوية التي تخدم ضيوف الرحمن.وتابع: سخرنا أحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن، ومن بينها معدات أسطول المسح والتقييم، الذي يعد الأضخم على مستوى العالم، عبر 18 معدة، تعمل على مسح شبكة الطرق، وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، للتأكد من مناسبتها وجاهزيتها لضيوف الرحمن".وأشار متحدث الهيئة العامة للطرق إلى تقنية تبريد الطرق التي استخدمت لأول مرة في موسم الحج الماضي، والتي تؤدي إلى خفض درجة الحرارة بأكثر من 12 درجة مئوية.وتعمل التقنية الحديثة التي عملت عليها الهيئة العامة للطرق في تحقيق الراحة التامة لضيوف الرحمن علميًا من خلال زيادة مستوى التبريد للمناخ من حولهم.ويسهم الطلاء الأبيض في خفض درجة حرارة السطح بحوالي ٣٠ درجة مئوية، باستخدام عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية.وأشار المتحدث باسم الهيئة إلى أن آلية تبريد الطرق، تجري علميًا عبر عكس أشعة الشمس وتقليل درجات الحرارة خلال النهار والليل، وتسعى إلى إيجاد بيئات أكثر راحة وأسهل في أماكن المشاة، رغبةً في إيجاد بيئة صحية وجودة حياة أفضل.