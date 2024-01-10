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"سدايا": 500 كاميرا لتنظيم المرور وإدارة الحشود في موسم الحج

سدايا
الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي
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تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على تعزيز قيمة البيانات الوطنية والاستفادة منها في مختلف المجالات، ومنها موسم الحج والعمرة.اضافة اعلان

الاستفادة من بيانات سدايا في خدمة الحج والعمرة

وتقوم الهيئة بجمع البيانات وتحليلها، وتوفير النتائج لمتخذي القرار على مختلف المستويات وكذلك للعاملين في الميدان بما يتيح لهم الاستجابة للأحداث والمتغيرات الميدانية بسرعة.
صرح بذلك مدير مركز المعلومات الوطني في الهيئة الدكتور عصام عبدالله، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان (تكامل البيانات والمعلومات لخدمة ضيوف الرحمن) في مؤتمر ومعرض خدمات الحجز

دور سدايا في خدمة ضيوف الرحمن

وأشار، إلى أن (سدايا) تؤدي دوراً محورياً في خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج والعمرة، ويبدأ دورها من عمليات الإعداد والتخطيط للموسم.
ووقال دور سدايا يبدأ من إجراءات سفر ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم إلى المملكة والخدمات المقدمة لهم خلال دخولهم إلى مكة المكرمة، وصولاً إلى تأديتهم مناسك الحج في المشاعر المقدسة.

توفير معلومات دقيقة عن الحج لمتخذي القرار

ولفت إلى تقديم قراءات ومعلومات دقيقة حول موسم الحج والعمرة لمتخذي القرار في الجهات ذات العلاقة لدعم وتسهيل عمليات أمن الحج.

500 كاميرا موزعة على 20 موقعا في مكة

ونوه بانه يتم الاستفادة من تحليل بث أكثر من 500 كاميرا موزعة على أكثر من 20 موقعاً في مدينة مكة المكرمة؛ لدعم جهود وزارة الداخلية، في تنظيم الحركة المرورية وإدارة الحشود.
وأكد أن المملكة تعد من الدول الرائدة عالمياً في مجال إدارة المواسم والحشود باستخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.

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