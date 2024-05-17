الإطاحة بـ 10 مخالفين.. ضربات أمنية مباغتة لمهربي المخدرات بـ 6 مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، شنت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 260 كيلوجرامًا من القات المخدر



ضبط 5 لتهريبهم 100 كيلوجرامًا من القات



القبض على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين



إحباط تهريب كميات من المخدرات بالشرقية



ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر



الإطاحة بشخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

