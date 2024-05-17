الإطاحة بـ 10 مخالفين.. ضربات أمنية مباغتة لمهربي المخدرات بـ 6 مناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، شنت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 260 كيلوجرامًا من القات المخدرففي
منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 260
كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،
وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
5 لتهريبهم 100 كيلوجرامًا من القات وفي
منطقة عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة على 8 مخالفين
لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 100 كيلوجرامًا من نبات القات
المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة
الاختصاص.
القبض
على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين وقبضت
المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه مادة الإمفيتامين
المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
إحباط
تهريب كميات من المخدرات بالشرقيةكما
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مقيمين من الجنسية
البنجلاديشية لترويجهما مادتي الحشيش والميثامفيتامين "الشبو"
المخدرتين, وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة
الاختصاص.
ضبط
شخص لترويجه مادة الحشيش المخدروفي
منطقة الجوف، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف
لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته
إلى النيابة العامة.
الإطاحة
بشخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدرفي
الوقت نفسه، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الباحة
لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه،
وإحالته إلى النيابة العامة.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.