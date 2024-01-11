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والخارجية الفلسطينية تعلق

محكمة العدل الدولية تنظر في محاكمة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية في غزة

غزة - فلسطين
الإبادة الجماعية في غزة
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طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدول الشقيقة والصديقة، والمتسقة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي، بدعم جنوب أفريقيا وخطوتها أمام محكمة العدل الدولية.اضافة اعلان

محكمة العدل الدولية

ودعت هذه الدول أن تقدم مرافعاتها إلى المحكمة بعد الانتهاء من التدابير الاحترازية، والمؤقتة، انتصاراً للعدالة، ومنعاً لإبادة الشعب الفلسطيني، حيث بدأت المحكمة نظر القضية اليوم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلعان إلى مرافعة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بوصفها حدثاً تاريخياً لسيرورة النضال الفلسطيني، والجنوب الأفريقي المشترك، في وجه الظلم والإبادة الجماعية اللتين يتعرض لهما الفلسطينيين.

جرائم الإبادة الجماعية

وأوضحت في بيان، أن المساءلة والمحاسبة للاحتلال، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باستخدام كل الأدوات القانونية، ومن خلال مؤسسات العدالة الدولية، وإنفاذ القانون الدولي، هي المحور الرئيس للإستراتيجية القانونية لدولة فلسطين، وصلب الحراك الدبلوماسي والدولي.
وأكدت أن ما شجع ويشجع الاحتلال وأدواته المختلفة من مسؤولين حكوميين وعسكرين ومستعمرين على ارتكاب الجرائم والتحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، سببه التخاذل الدولي، وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبتها، وإنفاذ قرارات الإجماع الدولي، وتماهي بعض الدول والجهات الدولية في التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وإمداد الاحتلال بشتى أنواع السلاح والدعم السياسي الفتاك، بدلاً من تحمل مسؤولياتها في منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

حرب غزة

وجددت الخارجية الفلسطينية التأكيد على استمرار التنسيق والدعم الكامل، إضافة إلى شكرها لجنوب أفريقيا على الخطوة الشجاعة والعمل، من أجل تعبئة المجتمع الدولي لتوضيح ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية وأبعادها القانونية، معبرة عن ثقتها بالمرافعة القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال.

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