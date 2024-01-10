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"الزكاة" تعلن الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الحالات المستثناه من ضريبة التصرفات العقارية، وأكدت الهيئة عبر صفحتها الرسمية في "إكس" على وجود 6 حالات مستثناه.اضافة اعلان

الحالات المستثناه من ضريبة التصرفات العقارية

1ـ نقل ملكية العقار عند تقسيم الورث بين مستحقيه.
2ـ العقارات التي يتم نقل ملكيتها كبهة دون مقابل إلى أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
3ـ تقديم العقارات مقابل وحداث في رأس مال الصناديق الاستثمارية في مرحلة تأسيسها.
4ـ التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري في المملكة يملك بشكل مباشر أو غير مباشر جميع حصصها أو اسهمها أو وحدات الصندوق.
5ـ نقل ملكية العقار من أحد الشركاء في شركة إلى نفس تلك الشركة لتصحيح الملكية.
6ـ نقل ملكية عقار بدون مقابل تنفيذا لوصية شرعية موثقة.

كيفية سداد ضريبة التصرفات العقارية

ولسداد ضريبة القيمة المضافة على التصرفات العقارية للأفراد، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
ـ زيارة موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الإنترنت.
ـ اختر خدمة ضريبة التصرفات العقارية المتاحة على الموقع.
ـ أدخل البيانات الخاصة بالبائع، مثل الاسم ورقم الهُوية، والمعلومات الخاصة بالعقد أو الصك، مثل رقم العقد وتاريخه.
ـ الإفصاح عن طبيعة العقار ونوعه، وهل هو سكني أو تجاري أو صناعي.
ـ تحديد قيمة بيع العقار وإدخالها، حتى يتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة. يجب عليك معرفة نسبة الضريبة المحددة، والتي تبلغ عادة 5% من قيمة البيع.
ـ اختر طريقة الدفع المفضلة، مثل البطاقة الائتمانية أو الحوالة البنكية، لدفع قيمة الضريبة.
ـ بعد إتمام عملية الدفع، قم بإنهاء مراحل الإفراغ أمام كاتب العدل. يلزمك توثيق العقد وتعبئة الإشعار بتمام عملية الدفع وسداد الضريبة.

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