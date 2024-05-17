للشباب والعوائل.. نزهة رائعة في حديقة الأمير مشاري بن سعود بالباحة

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تتنوع المواقع الترفيهية بمنطقة الباحة لتشكل خيارات متعددة لأهالي المنطقة وزوارها من سياح الداخل والخارج.

وتمثل تلك المواقع السياحية والترفيهية عناصر جذب سياحي رائع يتيح للسائح الامستتاع بالأجواء المميزة التي تتمتع بها المنطقة .



منتزه الأمير مشاري بن سعود:







معلومات حول حديقة الأمير مشاري بن سعود:







مميزات حديقة الأمير مشاري بن سعود:







فعاليات حديقة الأمير مشاري بن سعود:







وفي الباحة هنا نتحدث عن حديقة الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز والذي يقع شمال غرب الباحة ويتوفر به جميع الخدمات التي يحتاجها الزائر من مرافق خدمية وسياحية كما يتميز المنتزه بشلال ينحدر في بركة محاطة بالصخور لترسم صورة طبيعية مذهلة كما كان الشلال مصدرا للماء لسكان المنطقة .كذلك كثافة الأشجار التي تغطي الحديقة تبعث في النفس الطمأنينة والراحة حيث الخضرة تحيطك من كل مكان فأشجار الزيتون البري والطلح وأشجار العرعر تبهج الزائر وتعطر المكان بروائحها الختلفة والتي يزداد جمالها مع تساقط الامطار.1- يقصد الحديقة الشباب والعوائل لقضاء أجمل الاوقات بها وهي مكان رائع للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة .2- تعد حديقة الأمير مشاري بن سعود من أفضل المنتزهات في مدينة الباحة ، و تقع بالقرب من غابة رغدان و تتميز بالجو اللطيف المعتدل في معظم أيام العام .3- تعتبر بعض أجزاء الحديقة كمحمية طبيعية و يوجد بها جلسات و برجولات للزوار و المتنزهين و يوجد بها مساحات خضراء شاسعة حيث يمكنك قضاء وقت ممتع مع العائلة و الأصدقاء و التمشي و ممارسة الرياضة .4- كما يوجد أيضا العديد من ملاعب الأطفال المعتادة ، و مساحات للعب كرة القدم ، و بعض الألعاب الكهربائية المناسبة للكبار والصغار على حدٍ سواء.5- يقع شمال غرب الباحة على بعد 10 كيلو مترًا من مدينة الباحة ، وشلال ينحدر من بركة محاطة بالصخور , فضلاً عن أشجاره الكثيفة.6- يوجد به سد وادي الصدر الذي يشتهر بكثرة مزارعه المنتجة للرمان والعنب بمساحة تقدر بـ1.5 كيلو متر .7- يحتوي على وادي الشاعر الذي يمتد بطول 1.5 كيلو متر ويتمتع بمناظر خلابة.8- يحتوي على منتزه وشلال جُدر حيث تعتبر من الغابات الكثيفة الأشجار بمساحة 50 كيلو مترا ذات جاذبية سياحية خلابة .مايميز هذا المنتزه هو جمال طبيعته الخلابة والتي تمتد لمسافات طويلة والتي ينعم زواره بمناظر المياه الجارية والخضرة الجبلية الأخاذة خاصة في فصل الصيف.تلك الجبال التي اكتسبت جواً بديعاً ومناحاً لطيفاً جعلها مقصد المصطافين الباحثين عن الجو اللطيف والهواء العليل والمناظر الخلابة.تتضمن فعاليات الصيف في المحافظة مهرجان ترفيهي وألعاب ومسابقات أسرية ومعرض للكتاب المتنقل , ومعرضًا للتصوير الفوتوغرافي , إلى جانب الدورة الرياضية لكرة القدم , ومهرجان للطفل وديوانية الشباب , علاوة على مهرجان الطفل الترفيهي .