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الإكوادور الآن.. فوضى بعد اقتحام التلفزيون وفرض الطوارئ

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الإكوادور
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بعد فرض حالة الطوارئ، وقيام ملثمين باقتحام التلفزيون في الإكوادور، أعلنت السلطات انتشار القوات الأمنية في كل مكان، والإعلان رسميًا عن دخول البلاد في نزاع داخلي مسلح.اضافة اعلان


فوضى بالإكوادور بعد اقتحام التلفزيون وفرض الطوارئ

ولمطاردة تاجر المخدرات أدولفو ماسياس فيلامار، المعروف باسم "فيتو"، أول أمس من زنزانته بأحد السجون تم إيقاف مجموعات إجرامية ضالعة في تجارة المخدرات، وأعلن الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا، حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا.


موجة من عمليات العنف والفوضى بالإكوادور

ووسط موجة من عمليات العنف في البلاد، تم اقتحام تلفزيون TC المملوك للدولة، وأجبر ملثمون، الموظفين على النزول إلى أرضية الاستديو، مع إطلاق النار وقطع إشارة البث.
وحسب "سي إن إن" فقد ذكرت الشرطة الوطنية في الإكوادور  أن وحدات متخصصة استجابت لحالة الطوارئ في المحطة التلفزيونية.



نشر أكثر من 3000 من ضباط الشرطة

وقال متحدث باسم الحكومة الإكوادورية، إن السبب الرئيس وراء الاضطرابات هو هروب "فيتو"، مؤكدًا أنه تم نشر أكثر من 3000 من ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة للعثور عليه.
وحسب مراقبين، فمن المرجح أن يكون العنف المتصاعد بمثابة اختبار للرئيس الجديد، الذي فاز في جولة الإعادة العام الماضي، ووعد بوضع حد لمعدلات الجريمة المنظمة.

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