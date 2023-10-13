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صحيفة تواصل الالكترونية

العالم في أسبوع.. قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة والمعايير الجديدة لصرف حساب المواطن

العالم في أسبوع - صغيرة
العالم في أسبوع
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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.اضافة اعلان

أولاً - محليًا

رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان 20% وتمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن
خادم الحرمين الشريفين، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد يوجه بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، واستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة (3) أشهر

ولي العهد يعلن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.

بشرى لهؤلاء.. قرار من مجلس الوزراء بشأن حاملي الإقامة المميزة
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

"صندوق النقد" يرفع تقديراته لنمو اقتصاد المملكة في 2024 إلى 4%
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل من 2.8% إلى 4%.

بعد زيادته بنسبة 20%.. "الموارد" تكشف عن قيمة معاش الضمان الاجتماعي
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي عن قيمة معاش الضمان الاجتماعي، بعد قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيادة الحد الأدنى بنسبة 20%.

عقب التعديلات الجديدة.. تعرف على معايير صرف دعم حساب المواطن
حدد حساب المواطن، معايير صرف الدعم على ضوء التعديلات الجديدة التي جرى الإعلان عنها أمس الأحد.

محافظ الطائف يلقن أحد المسلمين الجُدد الشهادتين
شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، الحفل السنوي للمسلمين والمسلمات الجُدد وكرم 634 من المسلمين الجدد، في الحفل الذي أقامته جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف.

المملكة تدخل موسوعة "جينيس" بأكبر مزرعة مستدامة على مستوى العالم
سجّلت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في مجال الزراعة، بدخول إحدى المزارع الإرشادية التابعة للوحدة البحثية للزراعة بالمياه المجدّدة بوادي بن هشبل في منطقة عسير؛ قائمة موسوعة غينيس" العالمية للأرقام القياسية؛ كأكبر مزرعة في العالم

تحذير عاجل لـ "الزكاة والضريبة" من هؤلاء المحتالين
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مكلفيها وعملائها إلى عدم الاستجابة لأي رسائل ترد إليهم تدّعي وجود مبالغ استرداد أو مستحقات مالية لدى الهيئة، أو تسعى للحصول على البيانات الشخصية أو المصرفية. 

وفاة مواطن وإصابة زوجته في هجوم غادر بالفلبين
توفي مواطن مقيم في الفلبين وأصيبت زوجته، إثر تعرضهما لهجوم من قبل مسلحين يستقلان دراجة نارية، أمس الثلاثاء.

بالفيديو.. مقيم يتحرش بفتاة في محل تجاري وشرطة جدة تتدخل
أعلنت شرطة محافظة جدة أنها تمكنت من القبض على مقيم تحرش بفتاة في محل تجاري.

لهذه الأسباب.. "الإعلام" تحذر "مشاهير" من التدخل في قضايا الديات
أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، على اختصاص الجهات المعنية في قضايا القتل والإصلاح والديات، وحذرت مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي من التدخل فيها.

الطرق والآليات.. كيف يحافظ مختبر المسجد الحرام على صحة ضيوف الرحمن؟
باستخدام عدة أنواع من التحاليل تتضمن تحاليل مايكروبيولوجية، وتحاليل كيميائية، وتحاليل فيزيائية، يعمل مختبر المسجد الحرام في الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على التحقق من النتائج والبيانات التحليلية للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن.

بنوك المملكة تخسر 139 مليار ريال من قيمتها السوقية في أقل من عام
انخفض سعر سهم البنوك المدرجة في سوق الأسهم في المملكة 15%، بما يعادل 138.6 مليار ريال من قيمتها السوقية منذ مطلع العام الجاري، لتبلغ 803.4 مليار ريال.

إحداها لهذه المدينة.. "الحج" تدرس زيادة عدد باقات حجاج الداخل إلى 9
تدرس وزارة الحج والعمرة زيادة عدد باقات حجاج الداخل إلى 9 باقات متنوعة، لتناسب جميع شرائح المجتمع في موسم حج هذا العام.

ما لا تعرفه عن القطار الهيدروجيني.. كيف يعمل وما أهم فوائده؟
مع إعلان وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس، أن التشغيل التجريبي لأول قطار يعمل بالهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط سيبدأ الأسبوع المقبل، برزت العديد من التساؤلات حول هذه النوعية من القطارات وآلية عملها والفائدة من ورائها.

ثانيًا - دوليًا



المملكة تطالب الأمم المتحدة بهذا الأمر لإرساء السلام في المنطقة
يخوض مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منذ اليوم الأول لبدء أعماله في اليمن سباقاً مع الزمن.

"التعاون الإسلامي" تدين العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 1200 شهيد وآلاف الجرحى من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال.

الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلاً لتمويل المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
أطلقت الأمم المتحدة، نداءً عاجلًا لتوفير 294 مليون دولار أمريكي؛ لاستجابة 77 منظمة إنسانية لاحتياجات 1,260,000 شخصٍ في غزة والضفة الغربية المحتلة.

السويد.. أول حكم على متطرف أدين بإحراق القرآن
أصدرت محكمة سويدية أول حكم بتهمة التطرف على رجل أدين بإحراق القرآن الكريم، صوّر جريمته بالفيديو ونشرها على شبكة الإنترنت.

سقطة جديدة لبايدن.. تجبر البيت الأبيض على هذا الأمر؟
تراجع البيت الأبيض عن التصريحات الصادرة عن الرئيس جو بايدن بشأن رؤيته صور أطفال تابعين لدولة الاحتلال "قطعت رؤوسهم على يد المقاومة الفلسطينية".

ماذا وراء تعثر مفاوضات الجيش السوداني و"الدعم السريع"؟ (تقرير)
يتطلع السودانيون إلى توقف القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد أن طال أمد الحرب التي تقترب من إكمال شهرها السادس في 15 من أكتوبر الجاري.

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