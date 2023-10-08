الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان 20% وتمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن

الملك سلمان خادم الحرمين
خادم الحرمين
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

خادم الحرمين الشريفين، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد يوجه بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، واستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة (3) أشهراضافة اعلان
الرياض 23 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 08 أكتوبر 2023 م واس

انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بأبنائه المواطنين والمواطنات، وتلمسًا لاحتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالاً، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.
وتضمن التوجيه الكريم التالي:
أولًا: زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالاً.
ثانيًا: استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن.
ثالثاً: استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن.
رابعاً: استمرار الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.
خامساً: تفويض لجنة حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
يأتي هذا القرار استمرارًا للدعم السخي وغير المحدود من لدن القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل كافة المتغيرات الاقتصادية؛ كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م، واستمر الدعم الإضافي حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م.
ويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى دعم وتمكين الأفراد والأسر الأشد حاجة، وتحسين الحالة المعيشية للمستحقين، من خلال تمكينهم، وتعزيز الاستقلال المالي لديهم بالتحول من الاحتياج إلى الإنتاج، إضافة إلى تحسين القوى العاملة ومهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

اقرأ أيضا

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية
3:24 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

تفاصيل لقاء أمير الحدود الشمالية بزوج وأبناء المعلمة المتوفية

وزارة العدل
3:22 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

خدمة جديدة من وزارة العدل تسهل عمليات التقاضي

F76G3uZXIAAkjSI
3:06 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

توضيح مهم بشأن مزاد اللوحات الإلكتروني عبر "أبشر"

معرض الرياض للكتاب
2:40 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أكثر من مليون زائر في ختام معرض الرياض الدولي للكتاب

اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. مبادرة الإعفاء من الغرامات وبشرى من حساب المواطن

"التخصصات الصحية": التحاق أكثر من 5600 متدربٍ في "البورد السعودي"

تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة

المملكة تعرب عن تعازيها لذوي ضحايا الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الدعم الإضافي وعدد ساعات العمالة المنزلية ووفيات حوادث المرور

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

فيصل بن فرحان وزير الخارجية 4:44 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة بالدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 6:09 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

المملكة: سنستمر في إرسال المساعدات إلى ليبيا مهما تطلب الأمر

حساب المواطن - الدعم الشهري 2:13 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

توضيح مهم لمستفيدي الضمان بشأن الحصول على دعم حساب المواطن

حساب المواطن 4:12 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

لمن يهمهم الأمر.. تعرف على مصير حساب المواطن

اقرأ أيضا

درجات الحرارة
9:20 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

46 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

حساب المواطن
8:59 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

قبل صرف دفعة أكتوبر.. هل يستمر الدعم الإضافي من حساب المواطن؟

الجوازات
7:38 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

توضيح عاجل لـ "الجوازات" بشأن مد تأشيرة الخروج والعودة

عقارات
7:31 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

إيقاف العمل بالمخاطبات الورقية حول صكوك العقارات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
3:09 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد رفع الحد الأدنى 20%.. شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي وخطوات التسجيل

حساب المواطن
2:47 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد التوجيه الملكي بتمديده لـ 3شهور.. كيف تستفيد من الدعم الإضافي؟

الملك سلمان خادم الحرمين
2:14 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان 20% وتمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن

أخبار السعودية
2:02 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. مبادرة الإعفاء من الغرامات وبشرى من حساب المواطن

حساب المواطن
1:17 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

قبل صرف الدفعة 71.. بشرى من حساب المواطن لمن لديه إيقاف خدمات

شركة توشيبا
12:49 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

على غرار نوكيا.. سيناريو سقوط توشيبا العالمية بعد مسيرة 147 عامًا (تقرير)