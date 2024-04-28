السيول فوق الأرصفة.. حالة مطرية مع تقلبات جوية على مكة وهذه المناطق (فيديو)

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول
كالأنهار حتى غطت الأرصفة وملأت الأودية والشعاب، نتيجة غزارة الأمطار المتساقطة مع
الرياح وحبات البرد.
السيول
فوق الأرصفة نتيجة غزارة أمطار مكةوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وغطت الأرصفة
بعد تساقط أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.
📍 السيول من فوق الأرصفة في الشرائع #مكة_المكرمة— طقس (@tqqs) April 27, 2024
السبت ١٨ شـــوال ١٤٤٥هـ
27 إبـريـل 2024م
متابعة | طلال الزهراني
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تساقط
أمطار غزيرة بالمدينة المنورةكما
هطلت أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة
وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وشبه انعدام في مدى الرؤية.
كما شهِدت منطقة الباحة, هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة سالتْ على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
أمطار
رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من
البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
📍 سيول جبل دكا المحمدية— طقس (@tqqs) April 27, 2024
بشفا #الطايف_الان
السبت ١٨ شـــوال ١٤٤٥هـ
27 إبـريـل 2024م
متابعة | فهد المنصوري
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. pic.twitter.com/j9fPDvCVJy