السيول فوق الأرصفة.. حالة مطرية مع تقلبات جوية على مكة وهذه المناطق (فيديو)

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار حتى غطت الأرصفة وملأت الأودية والشعاب، نتيجة غزارة الأمطار المتساقطة مع الرياح وحبات البرد.







السيول فوق الأرصفة نتيجة غزارة أمطار مكة





السبت ١٨ شـــوال ١٤٤٥هـ

27 إبـريـل 2024م

متابعة | طلال الزهراني

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. pic.twitter.com/IUeoxd6ytI 📍 السيول من فوق الأرصفة في الشرائع #مكة_المكرمة السبت ١٨ شـــوال ١٤٤٥هـ27 إبـريـل 2024ممتابعة | طلال الزهراني April 27, 2024

تساقط أمطار غزيرة بالمدينة المنورة



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول





بشفا

السبت ١٨ شـــوال ١٤٤٥هـ

27 إبـريـل 2024م

متابعة | فهد المنصوري

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. pic.twitter.com/j9fPDvCVJy 📍 سيول جبل دكا المحمديةبشفا #الطايف_الان السبت ١٨ شـــوال ١٤٤٥هـ27 إبـريـل 2024ممتابعة | فهد المنصوري April 27, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



ضرورة الالتزام والبقاء في أماكن آمنة



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وغطت الأرصفة بعد تساقط أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.كما هطلت أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وشبه انعدام في مدى الرؤية.كما شهِدت منطقة الباحة, هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة سالتْ على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.