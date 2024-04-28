الأحد، 19 شوال 1445 ، 28 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

السيول فوق الأرصفة.. حالة مطرية مع تقلبات جوية على مكة وهذه المناطق (فيديو)

6556غ
سيول جارية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار حتى غطت الأرصفة وملأت الأودية والشعاب، نتيجة غزارة الأمطار المتساقطة مع الرياح وحبات البرد.اضافة اعلان


السيول فوق الأرصفة نتيجة غزارة  أمطار مكة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وغطت الأرصفة بعد تساقط أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.

تساقط أمطار غزيرة بالمدينة المنورة

كما هطلت أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وشبه انعدام في مدى الرؤية.


كما شهِدت منطقة الباحة, هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة سالتْ على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.


وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


ضرورة الالتزام والبقاء في أماكن آمنة

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

اقرأ أيضا

بعد 8 سنوات من إطلاقها.. تقرير يرصد أبرز إنجازات رؤية المملكة 2030

بالرياض و4 مناطق.. الأمن يُباغت مهربي المخدرات ويهاجم تجار السموم

خطر داهم يهدد سكان عاصمة عربية

عاجل.. إنذار أحمر لـ7 مساءً من أمطار ورياح مغبرة على مكة والرياض و6 مناطق

لماذا تحدث الأحلام والكوابيس؟.. تعرف على التفسير العلمي

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 3:41 م الخميس، 18 أبريل 2024

إنذار عاجل من أمطار وصواعق رعدية ورياح متربة على مكة والرياض و7مناطق لـ8 مساءً

أمطار غزيرة وسيول 7:50 ص الأحد، 14 أبريل 2024

أمطار وسيول.. استمرار التقلبات الجوية وطقس غير مستقر على مناطق المملكة

78 10:38 ص الخميس، 04 أبريل 2024

شاهد أحجام البرد الكبيرة.. استمرار الحالة المطرية والتقلبات الجوية بمناطق المملكة (فيديو)

453ف 10:31 ص الإثنين، 01 أبريل 2024

أمطار وتقلبات جوية.. السيول الهادرة أخفت المزارع وجرفت المركبات بعدة مناطق (فيديو)