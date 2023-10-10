الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

إحداها لهذه المدينة.. "الحج" تدرس زيادة عدد باقات حجاج الداخل إلى 9

وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تدرس وزارة الحج والعمرة زيادة عدد باقات حجاج الداخل إلى 9 باقات متنوعة، لتناسب جميع شرائح المجتمع في موسم حج هذا العام.اضافة اعلان
ويخصص منها باقة لأهالي مكة المكرمة بدون سكن، تنحصر خدماتها في يوم عرفة، وفقًا لصحيفة "مكة".


الزيادة مازالت تحت الدراسة

وأشارت المعلومات إلى أن زيادة باقات الحج لحجاج الداخل ما زالت تحت الدراسة من الوزارة، وهناك اجتماعات مستمرة بين وزارة الحج والعمرة، والمجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل، وشركة الاستشارات المكلفة لدراسة الأسعار والباقات.


ورشة عمل لدراسة الأسعار

وعقدت بمقر المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل مؤخرًا، ورشة عمل دراسة الأسعار والباقات مع شركة الاستشارات المكلفة.
وذلك بمشاركة ممثلي وزارة الحج والعمرة، حيث ناقشت الورشة المقترحات وخطوات زيادة الباقات، وجدوى العمل بها على أرض الواقع.


الدراسة شملت:

1ـ زيادة باقات حجاج الداخل هذا العام إلى 9 باقات متنوعة.
2ـ الباقات تناسب جميع شرائح المجتمع.
3ـ باقة خاصة لأهالي مكة بدون سكن.
4ـ خدمات باقة أهالي مكة محصورة في يوم عرفة.

اقرأ أيضا

درجات الحرارة
9:14 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

42 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

الهيئة العامة للعقار
8:56 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

خطوات تغيير مدير المنشأة عبر منصة الهيئة العامة للعقار

مؤشر "ترتيب" للمدارس الثانوية
7:30 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

إعلان نتائج مؤشر "ترتيب" للمدارس الثانوية لعام 1444هـ

بمزييمكيدي
7:25 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

استشهاد صحافيين فلسطينيين في العدوان المتواصل على قطاع غزة

اقرأ أيضا

منها مكة والجوف.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

البنك المركزي: 6.4% من قروض التمويل متعثرة

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الحج والعمرة 12:09 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

توضيح رسمي بخصوص فتح الباب لموسم الحج لعام 1445

السفر الطائرة 4:35 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

مواصفات الأمتعة المسموح بحملها داخل الطائرة للمعتمر

أخبار السعودية 4:53 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. حساب المواطن للمُعالجين بالخارج وضريبة السلع الانتقائية وضبط مواطن بهذه التهمة

وزارة التجارة 1:10 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

خلل خطير في 200 سيارة جينسيس وهيونداي

اقرأ أيضا

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
12:28 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يصل سلطنة عمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي 27

IMG-20231010-WA0001
12:20 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

لمواجهة الحمى القلاعية .. بدء تقديم التحصينات للمواشي في مكة

مسجد الصلاة الأذان
12:10 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

الثلاثاء 25 ربيع الأول.. 4 ساعات بين صلاتي العصر والعشاء بالمدينة المنورة

WhatsApp Image 2023-10-09 at 11.32.53 PM
11:34 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

5 مبادرات تدريبية ورقمية لتمكين الموهوبين في "الإعلام"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الراتب - ريال 0 عملة
9:04 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

كل ما تريد معرفته.. موعد صرف الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي

فنجان القهوة
8:27 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

في بداية يوم جديد.. أفضل الوسائل التي تُحسّن مزاجك في الصباح

حساب المواطن (11)
7:58 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

بعد ساعات من صرف الدفعة الجديدة.. حساب المواطن يكشف سبب التغيير في مقدار الدعم

أمطار المملكة 15
7:19 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

منها مكة والجوف.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

قرود البابون
7:01 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

بشرى.. نهاية قرود البابون في مدن المملكة بهذا التوقيت

البريد السعودي سبل
6:23 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

البريد السعودي "سبل" الأول عربيًا وضمن أفضل 50 مشغلاً بالعالم (فيديو)