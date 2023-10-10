إحداها لهذه المدينة.. "الحج" تدرس زيادة عدد باقات حجاج الداخل إلى 9

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تدرس وزارة الحج والعمرة زيادة عدد باقات حجاج الداخل إلى 9 باقات متنوعة،
لتناسب جميع شرائح المجتمع في موسم حج هذا العام.
ويخصص منها باقة لأهالي مكة المكرمة بدون سكن، تنحصر خدماتها في يوم عرفة، وفقًا لصحيفة "مكة".
وأشارت المعلومات إلى أن زيادة باقات الحج لحجاج الداخل ما زالت تحت
الدراسة من الوزارة، وهناك اجتماعات مستمرة بين وزارة الحج والعمرة، والمجلس
التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل، وشركة الاستشارات المكلفة لدراسة الأسعار
والباقات.
الزيادة مازالت تحت الدراسة
وعقدت بمقر المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل مؤخرًا،
ورشة عمل دراسة الأسعار والباقات مع شركة الاستشارات المكلفة.
ورشة عمل لدراسة الأسعار
وذلك بمشاركة ممثلي وزارة الحج والعمرة، حيث ناقشت الورشة المقترحات وخطوات زيادة الباقات، وجدوى العمل بها على أرض الواقع.
1ـ زيادة باقات حجاج الداخل هذا العام إلى 9 باقات متنوعة.
الدراسة شملت:
2ـ الباقات تناسب جميع شرائح المجتمع.
3ـ باقة خاصة لأهالي مكة بدون سكن.
4ـ خدمات باقة أهالي مكة محصورة في يوم عرفة.