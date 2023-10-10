إحداها لهذه المدينة.. "الحج" تدرس زيادة عدد باقات حجاج الداخل إلى 9

أ أ

تدرس وزارة الحج والعمرة زيادة عدد باقات حجاج الداخل إلى 9 باقات متنوعة، لتناسب جميع شرائح المجتمع في موسم حج هذا العام. اضافة اعلان

ويخصص منها باقة لأهالي مكة المكرمة بدون سكن، تنحصر خدماتها في يوم عرفة، وفقًا لصحيفة "مكة".





الزيادة مازالت تحت الدراسة





ورشة عمل لدراسة الأسعار





الدراسة شملت:



وأشارت المعلومات إلى أن زيادة باقات الحج لحجاج الداخل ما زالت تحت الدراسة من الوزارة، وهناك اجتماعات مستمرة بين وزارة الحج والعمرة، والمجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل، وشركة الاستشارات المكلفة لدراسة الأسعار والباقات.وعقدت بمقر المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل مؤخرًا، ورشة عمل دراسة الأسعار والباقات مع شركة الاستشارات المكلفة.وذلك بمشاركة ممثلي وزارة الحج والعمرة، حيث ناقشت الورشة المقترحات وخطوات زيادة الباقات، وجدوى العمل بها على أرض الواقع.1ـ زيادة باقات حجاج الداخل هذا العام إلى 9 باقات متنوعة.2ـ الباقات تناسب جميع شرائح المجتمع.3ـ باقة خاصة لأهالي مكة بدون سكن.4ـ خدمات باقة أهالي مكة محصورة في يوم عرفة.