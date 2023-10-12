الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"التعاون الإسلامي" تدين العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد
منظمة التعاون الإسلامي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 1200 شهيد وآلاف الجرحى من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال.اضافة اعلان

إدانة ومواصلة عمليات القتل العمد يوميًا

كما دانت تدمير البنايات السكنية، والمنشآت المدنية، والبنية التحتية، والمشافي والمدارس، وأماكن العبادة، ومنشآت الأمم المتحدة، وقطع المياه والكهرباء، ومواصلة عمليات القتل العمد يومياً في مدن الضفة الغربية بالتزامن مع الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك.
واعتبرت أن هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب.

المنظمة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة

 وتحمّل المنظمة، حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذا العدوان الآثم.
وطالبت المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإجبار قوة الاحتلال على الوقف الفوري لاعتداءاتها الجارية ضد الشعب الفلسطيني، وضمان فتح ممرات إنسانية؛ لتسهيل وصول الأدوية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

اقرأ أيضا

البرلمان العربي
2:09 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

البرلمان العربي يطالب الأطراف الدولية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

فلسطين إسرائيل
12:18 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

قوات الاحتلال تعتقل ٥٠ فلسطينيًا في الضفة الغربية

واتساب
11:46 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

محادثة "واتساب" تثبت حق خليجي في 87 ألف درهم

18697859151621163299
9:24 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان في قطاع غزة إلى 1200 شهيد

اقرأ أيضا

أغرب من الخيال.. يرجع إلى أهله بعد 33 عامًا من الغياب وفقدان الذاكرة

ماذا وراء تعثر مفاوضات الجيش السوداني و"الدعم السريع"؟ (تقرير)

بعد تسوية المنازل بالأرض .. زلزال جديد يضرب أفغانستان

منها دولة خليجية.. تعطل الطيران المدني في عدة مطارات حول العالم

. أعداد النازحين في قطاع غزة تصل إلى 263 ألف شخص .. وتدمير آلاف المساكن بسبب قصف الاحتلال

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

فلسطين إسرائيل 12:18 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

قوات الاحتلال تعتقل ٥٠ فلسطينيًا في الضفة الغربية

18697859151621163299 9:24 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان في قطاع غزة إلى 1200 شهيد

5678 67 4:37 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

١٠٥٥ شهيداً حصيلة ضحايا العدوان المستمر على قطاع غزة

8797686 3:11 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

العاهل الأردني: لا أمن ولا سلام بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس

اقرأ أيضا

وزير الخارجية
7:59 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يشارك في اجتماع الجامعة العربية لبحث التصعيد في غزة

WhatsApp Image 2023-10-11 at 5.36.08 PM
5:37 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

بمباشرة من وزير الداخلية الكويتي.. سقوط عصابة خماسية تدير مصنعا لأم الخبائث

ايلون ماسك
5:29 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

ماسك يوجه رسالة قاسية للاتحاد الأوروبي.. ما الأمر؟

5678 67
4:37 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

١٠٥٥ شهيداً حصيلة ضحايا العدوان المستمر على قطاع غزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
1:48 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن لأصحاب العقارات والطلاب والحاصلين على حافز

عقارات
1:43 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

سوق العقارات في المملكة.. أسباب النمو وأبرز التحديات

النيابة العامة - جديد
1:41 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

النيابة العامة: سجن مواطنَين 5 سنوات لقيامهما بغش الديزل بالماء

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد
1:40 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

"التعاون الإسلامي" تدين العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني

أخبار السعودية
1:14 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. موعد الإجازة المطولة التالية وبشرى لأبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي

2285521-1404395324
1:01 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

لهذه الأسباب.. الأمم المتحدة تختار الرياض لاستضافة منتدى حوكمة الإنترنت