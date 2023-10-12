لهذه الأسباب.. الأمم المتحدة تختار الرياض لاستضافة منتدى حوكمة الإنترنت

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اختارت
الأمم المتحدة، الرياض، لاستضافة المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF) في دورته الـ
19 لعام 2024، الذي تنظمه الأمم المتحدة بشكل سنوي.
مشاركة
خبراء من كل دول العالموتجمع
المنظمة في المنتدى الدولي، الخبراء من دول العالم لمناقشة وصياغة التوجهات والسياسات
الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت والتوافق عليها بشكل تشاركي بين الحكومات والقطاع
الخاص والقطاع غير الربحي.
زيادة
الشمولية الرقمية وسد الفجوة حول العالم
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله
بن عامر السواحة، أن المملكة تقود الجهود الدولية لزيادة الشمولية الرقمية وسد الفجوة
حول العالم، والإسهام في بناء اقتصاد رقمي مزدهر وشامل للجميع، في ظل الدعم غير المحدود
الذي يلقاه القطاع من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
اختيار الرياض يجسد الدور الرائد للمملكة
من جانبه أشار محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس
أحمد بن محمد الصويان، إلى أن اختيار الأمم المتحدة لمدينة الرياض لتنظيم هذا المنتدى
العالمي، يجسد الدور الرائد للمملكة، وجهودها في تعظيم الأثر من البنية التحتية الرقمية
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخدمة المجتمعات وقطاعات الأعمال.
كما أن ثقة المنظمات الدولية في قدرة المملكة على استضافة أكبر المعارض والمؤتمرات العالمية، تأكيد على دورها كدولة متقدمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الرقمية، وتفوقها في الكثير من المجالات وفق برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030.