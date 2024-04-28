6 نصائح لا تفوتك كل ليلة من أجل غد أكثر سعادة

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وفقًا للخبراء، فإن الاستمتاع بصباح رائع يبدأ في الليلة السابقة، من خلال إجراء العديد من التعديلات على نمط الحياة، وهو ما يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في اليوم التالي.

وقدم الخبراء، نصائح لما يجب فعله لبدء اليوم بشكل صحيح: على النحو التالي:





نزهة بعد العشاء



اشحن هاتفك في غرفة أخرى



خذ حمامًا دافئًا



افحص جسمك



فكر في كل ما أنجزته



اكتب النعم التي حصلت عليها



التنزه في المساء ليس أمرًا رائعًا للاستمتاع بالطقس فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز حالتك الصحية.قال لي تشامبرز، عالم النفس المقيم في المملكة المتحدة، لموقع "هاف بوست": "أذهب للتنزه كل مساء، مما يسمح لي بمعالجة معلومات اليوم مع زيادة تدفق الدم إلى دماغي".وأضاف: "هذا الترتيب العقلي يمنح عقلي المنشغل مستوى من السلام، مما يعني أنني أذهب إلى السرير في بيئة هادئة وحوار داخلي هادئ".ووفقًا للدراسات، فإن التنزه على مهل بعد العشاء يمكن أن يساعد أيضًا في خفض مستويات السكر في الدم.أظهرت العديد من الدراسات أيضًا، أن قضاء الوقت في الطبيعة يوميًا - حتى لو كان الشخص يعيش في غابة خرسانية يمكن أن يساعد في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.حتى لو كنت تستخدم هاتفك كمنبه، فإن الخبراء ينصحون بإخراجه من غرفة النوم.قالت لوري سانتوس، أستاذة علم النفس بجامعة ييل: "أوقف تشغيل شاشاتك قبل حوالي 30 دقيقة من النوم، وفكر في إبقاء أجهزتك بعيدة عن سريرك حتى لا تميل إلى التحقق منها في الليل".وأضافت: "أوصي أيضًا بالحصول على إحدى المنبهات القديمة التي لا تتحدث مع وسائل التواصل الاجتماعي أو بريدك الإلكتروني".فالوقت الذي تقضيه أمام الشاشة في وقت متأخر من الليل ليس جيدًا لإيقاع الساعة البيولوجية لديك.وقال تشامبرز: "إننا نعيش في عالم "مفرط التحفيز" يمكن أن يضعنا في حالة من النشاط الزائد. إن ترك هواتفنا وإبقاءها بعيدًا عن متناولنا حتى الصباح يمكن أن يساعد".ينصح الخبراء بالحصول على حمام دافئ في المساء.أوضحت جوستين جروسو، عالمة النفس: "لقد ثبت أن الغمر بالكامل في الماء، بدلاً من الاستحمام، يحسن الحالة المزاجية لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب".وأشارت إلى أنه ثبت أيضًا أنه يحسن النوم للأشخاص الذين يعانون من الأرق ويعزز نظام القلب والأوعية الدموية.يساعد الاستحمام في المساء على النوم بشكل أفضل، لأنه يساعد على خفض درجة حرارة الجسم الأساسية - وهي واحدة من الإشارات العديدة التي يستخدمها الجسم لمعرفة أن الوقت قد حان للنوم.يوصي الخبراء بإجراء فحص للجسم في المساء، مما يساعد على التخلص من الإجهاد.وقال كورتلاند دال، عالم الأبحاث في مركز العقول الصحية بجامعة ويسكونسن ماديسون: "اجذب الانتباه إلى كل جزء من جسمك، بدءًا من رأسك والتحرك ببطء إلى أسفل حتى تصل إلى أصابع قدميك. انتبه إلى الأحاسيس التي تلاحظها في جسدك بإحساس بالدفء والفضول غير القضائي".وأضاف، إن هذه التقنية يمكن أن تساعدك على التخلص من الإجهاد خلال اليوم، فضلاً عن المساعدة على تحقيق "التوازن الداخلي".يمكن أيضًا تجربة التنفس العميق أو التمدد اللطيف، وكلاهما يمكن أن ينشط الجهاز العصبي السمبتاوي، ويجهزه لمزيد من الراحة.التفكير فيما أنجزته خلال يومك يمكن أن يكون طريقة رائعة للنوم بسعادة.قال تشامبرز: "سواء كانت مكتوبة أو تم التفكير فيها، لاحظ الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق الهدف، والتحديات التي تم التغلب عليها، أو المهام المنجزة، مهما كانت صغيرة".وأضاف أن ملاحظة مقدار ما أنجزته في يوم واحد يمكن أن يساعد في تمهيد الطريق للاستيقاظ الإيجابي في صباح اليوم التالي.وتابع: "انظر ما إذا كان بإمكانك إعادة صياغة الأحداث المجهدة كفرص لاكتشاف الذات أو للتوافق مع قيمك أو مبادئك التوجيهية".يوصي الخبراء بكتابة ثلاثة أشياء تشعر من خلالها بالامتنان في نهاية كل يوم.يمكن أن تكون هذه العناصر كبيرة أو صغيرة، ولكن في كلتا الحالتين، تبين أن عد النعم التي تحصل عليها يؤدي إلى "تحسينات كبيرة في رفاهيتك"، وفقًا للدكتور وبرت إيمونز، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا، ديفيس.وأضاف أنه إذا قضيت بضع دقائق في التفكير في ما تشعر بالامتنان له كل مساء، بينما تخلد إلى النوم، فستشعر بشكل طبيعي بتوتر أقل وأكثر ارتباطًا.