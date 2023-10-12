المملكة تدخل موسوعة "جينيس" بأكبر مزرعة مستدامة على مستوى العالم

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سجّلت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في مجال الزراعة، بدخول إحدى المزارع الإرشادية التابعة للوحدة البحثية للزراعة بالمياه المجدّدة بوادي بن هشبل في منطقة عسير؛ قائمة موسوعة غينيس" العالمية للأرقام القياسية؛ كأكبر مزرعة في العالم اضافة اعلان

من حيث المساحة.





شهادة التسجيل في الموسوعة العالمية



شبكة ري أوتوماتيكية لكافة المزروعات



خبراء ومختصين في كافة التخصصات

العديد من الأصناف الزراعية المتنوعة.

وتسلّم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شهادة التسجيل في الموسوعة العالمية، خلال الحفل الذي أقامه برنامج ريف السعودية بهذه المناسبة، في مقره بالرياض اليوم، بحضور نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي، والأمين العام لبرنامج "ريف السعودية" الأستاذ غسان بكري، إضافة إلى عدد من قيادات ومنسوبي الوزارة.وتبلغ المساحة الإجمالية للمزرعة (3204182) مترًا مربعًا، وتنقسم إلى قسمين، يوجد بكلٍ منهما خزان خرساني بسعة (500) متر مكعب، بالإضافة إلى شبكة ري أوتوماتيكية لكافة المزروعات بالحقلين، كما تحتوي المزرعة على (5) بيوت محمية مكيفة، إلى جانب عدد من المباني.وتعتمد المزرعة في ري المحاصيل على المياه المعالجة، وتتم عملية الري على عدة مراحل، بواسطة خبراء ومختصين في كافة التخصصات، مثل "الري، والتسميد، والوقاية، والمعدات"؛ للإشراف والوقوف على كل العمليات الزراعية بالمزرعة، من خلال (50) حقلاً لأشجار الفاكهة، بالإضافة إلى (20) حقلاً أخرى سيتم استصلاحها. وزراعتها مستقبلًوتحتوي المزرعة على محورٍ لزراعة وإنتاج البرسيم، إلى جانب زراعة أنواع مختلفة من المحاصيل والفواكه، من أبرزها، الليمون، البرتقال، اليوسفي، الرمان، العنب، التين، اللوزيات، والزيتون، بالإضافة إلى حقول التجارب والتي تحاوي على العديد من الأصناف الزراعية المتنوعة.