بشرى لهؤلاء.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن حاملي الإقامة المميزة

رأس
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي
عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى محادثات خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - مع قادة عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، وتتصل بالعلاقات بين المملكة وبلدانهم وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
بشرى لحامل الإقامة
المميزةوقرر المجلس معاملة حامل الإقامة المميزة معاملة السعودي
فيما يتصل بالعدد المسموح باستقدامه من العمالة المنزلية دون مقابل مالي.
وأكد أن ذلك يأتي وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ.
زيادة
الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي
وأقر
المجلس زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، واستمرار
الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر.
استمرار دعم حساب المواطن
وعدّ المجلس، زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، واستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة "ثلاثة"أشهر، امتداداً لما توليه الدولة من الاهتمام والحرص على تخفيف الأعباء عن أبنائها المواطنين والمواطنات، وتحسين معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.