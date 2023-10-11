بنوك المملكة تخسر 139 مليار ريال من قيمتها السوقية في أقل من عام

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انخفض سعر سهم البنوك المدرجة في سوق الأسهم في المملكة 15%، بما يعادل 138.6 مليار ريال من قيمتها السوقية منذ مطلع العام الجاري، لتبلغ 803.4 مليار ريال. اضافة اعلان

وجاءت التراجعات بالتزامن مع تباطؤ نمو التمويل، وبالتالي تباطؤ الأرباح للقطاع في ظل وصول أسعار الفائدة لمستويات مرتفعة للغاية تجاوزت 6%.





تباطؤ نمو التمويل





خسائر جماعية





10 مليارات خسارة لكل بنك



وتباطأ نمو التمويل المقدم من البنوك للقطاع الخاص خلال ثمانية أشهر من 2023 إلى 7.2 في المئة مقابل 10.2 في المئة خلال الفترة نفسها من 2022.كما نمت أرباح البنوك في المملكة 0.5% خلال أغسطس الماضي، وهي أقل وتيرة نمو منذ نوفمبر 2021.وسجلت جميع البنوك خسائر منذ مطلع العام، فيما عدا مصرف الإنماء الناجي الوحيد بعد ارتفاع قيمته السوقية بشكل طفيف بنحو 100 مليون ريال (0.2%).وجاء مصرف الراجحي الأكثر خسائر بنحو 37.2 مليار ريال، ثم البنك الأهلي 35.3 مليار ريال، والرياض 18.8 مليار ريال، والعربي الوطني 14.2 مليار ريال، والأول 13.9 مليار ريال.وكانت خسائر باقي البنوك في حدود ما هو أقل من عشرة مليارات ريال لكل بنك.وتراجعت القيمة السوقية للبنك العربي الوطني بأكبر نسبة بنحو 29.5 %، ثم الرياض 19.7 %، والسعودي الفرنسي 18.2 %.وتراجع البنك الأول 17.3%، والجزيرة 16.9 %، والأهلي 15.6 %، والاستثمار 14.2 %، والراجحي 12.4 %، وأخيرا البلاد 11.9 %.