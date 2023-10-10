"صندوق النقد" يرفع تقديراته لنمو اقتصاد المملكة في 2024 إلى 4%

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رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل من 2.8% إلى 4%.

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تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر





توقعات عام 2023 أفضل من توقعات الحكومة





الاقتصاد غير النفطي





دعم قوة الإنفاق على الاستهلاك



وحسب تقرير أفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر الصادر اليوم الثلاثاء، توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8% خلال العام الجاري.وتعد توقعات عام 2023 أفضل من توقعات الحكومة السعودية البالغة 0.03 في المئة، لكنها أقل من توقعات 2024 البالغة 4.4 في المئة.وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في سبتمبر الماضي، أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في المملكة على زخم نموه القوي، بمتوسط 4.9 بالمئة، خلال العام الجاري.وذلك بفضل الطلب المحلي، وألا يتأثر النشاط غير النفطي، بتراجع النمو في إجمالي الناتج المحلي النفطي نتيجة قرارات خفض الإنتاج الطوعي.وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، إنه "بينما يُتوقع تراجع إنتاج النفط بالمملكة في الأجل القريب، من المتوقع أن يظل زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي قويا تدعمه قوة الإنفاق على الاستهلاك.وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم عند 2.8 بالمئة في مايو 2023، كما أن البطالة وصلت إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 5.6 بالمئة.