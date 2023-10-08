الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بعد زيادته بنسبة 20%.. "الموارد" تكشف عن قيمة معاش الضمان الاجتماعي

الراتب -- ريال - الموارد
الضمان الاجتماعي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي عن قيمة معاش الضمان الاجتماعي، بعد قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيادة الحد الأدنى بنسبة 20%.اضافة اعلان
وقال عبر حسابه في منصة "إكس: "يُساهم التوجيه الكريم بزيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد".
وأضاف: "سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريال بدلاً من (550) ريال".
وتشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال، وفق المتحدث.
وأعلن المتحدث، أنه سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتباراً من الدفعة القادمة (23) بتاريخ: 2023/11/1م.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الزيادة لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.


التوجيه الملكي 


ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.
ويأتي القرار الذي صدر بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استمرارًا للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

الضمان الاجتماعي

هو برنامج تم وضعه بموجب التشريعات من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.

ماهي طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟

-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال. 
-سيتم إرسال ”رمز التحقق“إلى رقم الجوال المدخل. 
-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“ 
-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور. 
-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريالاً سعوديًا للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

اقرأ أيضا

حساب المواطن
5:16 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

حساب المواطن يحذر مواطنة من ارتكاب هذا الخطأ

حساب المواطن - التسجيل
4:18 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

عاجل.. تعديلات في ضوابط حساب المواطن ابتداءً من دفعة أكتوبر

حساب المواطن
4:15 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

مشمولاً الدعم الإضافي.. تعرف على موعد صرف حساب المواطن

حساب المواطن
3:23 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

متى تصدر أهلية حساب المواطن؟.. البرنامج يحدد الموعد

اقرأ أيضا

بعد رفع الحد الأدنى 20%.. شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي وخطوات التسجيل

بعد التوجيه الملكي بتمديده لـ 3شهور.. كيف تستفيد من الدعم الإضافي؟

"الوطني للرقابة على الالتزام البيئي" يطرح وظائف لحملة البكالوريوس

قبل صرف الدفعة 71.. بشرى من حساب المواطن لمن لديه إيقاف خدمات

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب ودخل حافز

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

F75cH7eXcAAAxpA
10:55 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

رابط التقديم.. "ريادة" يُعلن عن دورة الفرص الاستثمارية "عن بُعد"

سكني
10:07 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

سكني يكشف أسباب تعذر الحجز في عدد من المخططات السكنية

68767منىلا
9:42 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمركز "أداء" للعمل في الرياض

ساند
9:15 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 4 خطوات لصرف مستحقات التعطل عن العمل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
4:51 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة ومبالغ الدعم الإضافي عقب التمديد

حساب-المواطن-1
4:25 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

عاجل.. إعلان نتائج الأهلية للدفعة 71 من حساب المواطن.. رابط الاستعلام

حساب المواطن - التسجيل
4:18 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

عاجل.. تعديلات في ضوابط حساب المواطن ابتداءً من دفعة أكتوبر

الراتب -- ريال - الموارد
3:57 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد زيادته بنسبة 20%.. "الموارد" تكشف عن قيمة معاش الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المطور
3:09 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد رفع الحد الأدنى 20%.. شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي وخطوات التسجيل

حساب المواطن
2:47 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد التوجيه الملكي بتمديده لـ 3شهور.. كيف تستفيد من الدعم الإضافي؟