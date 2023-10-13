الجمعة، 28 ربيع الأول 1445 ، 13 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

المملكة تطالب الأمم المتحدة بهذا الأمر لإرساء السلام في المنطقة

تصريح الخارجية
كلمة المملكة في الأمم المتحدة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

يخوض مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منذ اليوم الأول لبدء أعماله في اليمن سباقاً مع الزمن.اضافة اعلان
وأكد ذلك المستشار ماجد أبا العلاء في وزارة الخارجية خلال إلقائه كلمة المملكة، أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأعمال المتعلقة بالألغام.


نزع 417 ألف لغم وذخيرة

وأشار إلى إنه رغم التحديات التي يواجهها المشروع، فقد تمكن من نزع نحو 417 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير مساحة أكثر من 50 مليون متراً مربعاً في مختلف المحافظات اليمنية.
وأضاف "أبا العلاء"، أن المملكة ترى أهمية الإدراج الصريح للإشارات إلى الإجراءات المتعلقة بالألغام، في اتفاقات وقف إطلاق النار والسلام، وفي تدابير ما بعد الصراع بين الأطراف المعنية،.
وتشير إلى أهمية إدراج الإجراءات المتعلقة بالألغام في المناقشات التي تقودها الدول الأعضاء بشأن خطة سلام جديدة.


إنقاذ الإنسان اليمني وتطهير أرضه

وأوضح "أبا العلا" أن فرق "مسام" الهندسية تواصل بكل عزم وإصرار أعمالها الإنسانية الهادفة إلى إنقاذ الإنسان اليمني وتطهير أرضه من الألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة.
مشيرًا إلى أن مشروع "مسام" ليس سوى واحد من جملة المشروعات والمبادرات التي تقدمها المملكة لليمن لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، وفقا لقناة "الإخبارية".


مراكز الأطراف الصناعية وأمل المرضى

ولعل مراكز الأطراف الصناعية، المنشأة في مأرب وعدن بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تشكل أملاً للذين فقدوا أطرافهم خاصة النساء والأطفال الذين يمثلون أغلب الضحايا.
وقال إن المراكز قامت بتوفير العلاج والتأهيل اللازم لآلاف المصابين، هذا علاوة على تكفل مركز الملك سلمان للإغاثة بتسديد تكاليف علاج عدد من الحالات في المراكز الطبية داخل المملكة.


المسؤولية الدولية في تطهير الألغام

وأكد المستشار أبا العلا، على أهمية المسؤولية الدولية والإنسانية للمساعدة في تطهير الألغام، كما أكد أن المملكة ستواصل جهودها في هذا الشأن، متطلعًا إلى مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

اقرأ أيضا

po
5:57 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

"الصحة العالمية": النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار

الامم المتحدة
2:29 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلاً لتمويل المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
12:28 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

واشنطن ترحب بإرسال بعثة تقصي حقائق في السودان

المساجد في المغرب
11:33 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزارة الأوقاف المغربية: نحتاج لبناء 120 مسجدًا كل عام

اقرأ أيضا

خلال ليلة.. 120 شهيدًا في القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة

الثالث في شهر.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين

رابطة العالم الإسلامي تدين التصعيد في الأراضي الفلسطينية

أقوى مرشح جمهوري لرئاسة "النواب الأمريكي" مصاب بسرطان الدم

سقطة جديدة لبايدن.. تجبر البيت الأبيض على هذا الأمر؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الامم المتحدة 2:29 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلاً لتمويل المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

امين عام الامم المتحدة 4:28 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

تمويل أممي عاجل لدعم الجهود الإنسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة

78768776 1:49 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

"يونيسف" تُحذر من هذا الخطر وتوقع ارتفاع وتيرة النزوح في العالم

اللقاء 8:43 م السبت، 23 سبتمبر 2023

رئيس قبرص يلتقي وزير الخارجية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-12 at 8.46.30 PM
8:50 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

السويد.. أول حكم على متطرف أدين بإحراق القرآن

اشتباكات السودان
7:55 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

نيران القصف طالت الجميع.. 9 ولايات سودانية بلا سكان بسبب أسلحة الدعم السريع

امين عام الامم المتحدة
4:28 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

تمويل أممي عاجل لدعم الجهود الإنسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة

479451
3:54 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

ارتفاع عدد شهداء العدوان على قطاع غزة إلى ١٣٥٤ شهيدا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

شركات الكهرباء
5:26 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

شركات الكهرباء ملزمة بتعويض المستهلك في حال التقصير نقدًا أو بالحسم

حساب المواطن
5:21 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص المكافآت الطلابية

ضغوط الحياة
5:16 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

هذه أبرز أسباب الاضطرابات النفسية في المجتمع السعودي

حساب المواطن
5:05 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن حول دفعة أكتوبر

أمطار المملكة 10
4:53 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

تحذير عاجل من "الأرصاد": أمطار رعدية حتى الأربعاء القادم بهذه المناطق

نواف زيلع
4:16 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

قصة نجاح ملهمة.. طالب يحقق الدرجة الكاملة في اختبار القدرات العامة (فيديو)