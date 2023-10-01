"شؤون الأسرة": كيف نتعامل مع كبار السن؟

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أكد مجلس شؤون الأسرة على ضرورة إكرام وتقدير كبار السن، خاصة وأنها سمة خيرة متأصلة في مجتمعاتنا الإسلامية، وتتوارثها الأجيال على مر السنين. اضافة اعلان





التعامل الأمثل مع كبار السن:





حقوق كبار السن في الأماكن العامة





18 حق لكبار السن في الأمم المتحدة



استمرار اندماجهم في المجتمع





الرعاية وحماية الأسرة





فرص التنمية الكاملة



1ـ الحرص على المصافحة عن لقائهم2ـ استخدام الألقاب المحببة إليهم3ـ التحدث بصوت واضح واستخدام مفردات مفهومة4ـ الاستماع لحديثهم دون تذمر5ـ عرض المساعدة6ـ منحهم المزيد من الوقت والاهتمام1ـ عدم الحلوس على المقاعد المخصصة لهم2ـ تجنب استخدام المصاعد الخاصة بهم3ـ مساعدتهم في الوصول إلى وجهاتهم4ـ مراعاتهم في المرافق الرياضية وعدم مضايقتهمتشجع الأمم المتحدة الحكومات على إدماج المبادئ التالية في برامجها الوطنية كلما أمكن ذلك :الاستقلالية1. ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية، بأن يوفر لهم مصدر للدخل ودعم أسري ومجتمعي ووسائل للعون الذاتي2. ينبغي أن تتاح لكبار السن فرصة العمل أو فرص أخرى مدرة للدخل3. تمكين كبار السن من المشاركة في تقرير وقت انسحابهم من القوى العاملة ونسقه؛4. أن تتاح لكبار السن إمكانية الاستفادة من برامج التعليم والتدريب الملائمة؛5. تمكين كبار السن من العيش في بيئات مأمونة وقابلة للتكييف بما يلائم ما يفضلونه شخصيا وقدراتهم المتغيرة؛6. تمكين كبار السن من مواصلة الإقامة في منازلهم لأطول فترة ممكنة.7. ينبغي أن يظل كبار السن مندمجين في المجتمع، وأن يشاركوا بنشاط في صوغ وتنفيذ السياسات التي تؤثر مباشرة في رفاهيتهم، وأن يقدموا للأجيال الشابة معارفهم ومهاراتهم؛8. ينبغي تمكين كبار السن من التماس وتهيئة الفرص لخدمة المجتمع المحلي، ومن العمل كمتطوعين في أعمال تناسب اهتماماتهم وقدراتهم؛9. تمكين كبار السن من تشكيل الحركات أو الرابطات الخاصة بهم.10. أن يستفيد كبار السن من رعاية وحماية الأسرة والمجتمع المحلي، وفقا لنظام القيم الثقافية في كل مجتمع.11. تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية لمساعدتهم على حفظ أو استعادة المستوى الأمثل من السلامة الجسمانية والذهنية والعاطفية، ولوقايتهم من المرض أو تأخير إصابتهم به.12. أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والقانونية لتعزيز استقلاليتهم وحمايتهم ورعايتهم.13. تمكين كبار السن من الانتفاع بالمستويات الملائمة من الرعاية المؤسسية التي تؤمن لهم الحماية والتأهيل والحفز الاجتماعي والذهني في بيئة إنسانية ومأمونة.14. تمكين كبار السن من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية عند إقامتهم في أي مأوى أو مرفق للرعاية أو العلاج، بما في ذلك الاحترام التام لكرامتهم ومعتقداتهم واحتياجاتهم وخصوصياتهم ولحقهم في اتخاذ القرارات المتصلة برعايتهم ونوعية حياتهم.15. تمكين كبار السن من التماس فرص التنمية الكاملة لإمكاناتهم؛16. أن تتاح لكبار السن إمكانية الاستفادة من موارد المجتمع التعليمية والثقافية والروحية والترويحية.العيش في كنف الكرامة والأمن17. ينبغي تمكين كبار السن من العيش في كنف الكرامة والأمن، ودون خضوع لأي استغلال أو سوء معاملة، جسديا أو ذهنيا؛18. أن يعامل كبار السن معاملة منصفة، بصرف النظر عن عمرهم أو نوع جنسهم أو خلفيتهم العرقية أو الإثنية أو كونهم معوقين أو غير ذلك، وأن يكونوا موضع التقدير.