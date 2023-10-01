"شؤون الأسرة": كيف نتعامل مع كبار السن؟

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أكد مجلس شؤون الأسرة على ضرورة إكرام وتقدير كبار السن، خاصة وأنها سمة خيرة
متأصلة في مجتمعاتنا الإسلامية، وتتوارثها الأجيال على مر السنين.
1ـ الحرص على المصافحة عن لقائهم
التعامل الأمثل مع كبار السن:
2ـ استخدام الألقاب المحببة إليهم
3ـ التحدث بصوت واضح واستخدام مفردات مفهومة
4ـ الاستماع لحديثهم دون تذمر
5ـ عرض المساعدة
6ـ منحهم المزيد من الوقت والاهتمام
1ـ عدم الحلوس على المقاعد المخصصة لهم
حقوق كبار السن في الأماكن العامة
2ـ تجنب استخدام المصاعد الخاصة بهم
3ـ مساعدتهم في الوصول إلى وجهاتهم
4ـ مراعاتهم في المرافق الرياضية وعدم مضايقتهم
تشجع الأمم المتحدة الحكومات على إدماج المبادئ التالية في برامجها الوطنية
كلما أمكن ذلك :
18 حق لكبار السن في الأمم المتحدة
الاستقلالية
1. ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية، بأن يوفر لهم مصدر للدخل ودعم أسري ومجتمعي ووسائل للعون الذاتي
2. ينبغي أن تتاح لكبار السن فرصة العمل أو فرص أخرى مدرة للدخل
3. تمكين كبار السن من المشاركة في تقرير وقت انسحابهم من القوى العاملة ونسقه؛
4. أن تتاح لكبار السن إمكانية الاستفادة من برامج التعليم والتدريب الملائمة؛
5. تمكين كبار السن من العيش في بيئات مأمونة وقابلة للتكييف بما يلائم ما يفضلونه شخصيا وقدراتهم المتغيرة؛
6. تمكين كبار السن من مواصلة الإقامة في منازلهم لأطول فترة ممكنة.
استمرار اندماجهم في المجتمع7. ينبغي أن يظل كبار
السن مندمجين في المجتمع، وأن يشاركوا بنشاط في صوغ وتنفيذ السياسات التي تؤثر
مباشرة في رفاهيتهم، وأن يقدموا للأجيال الشابة معارفهم ومهاراتهم؛
8. ينبغي تمكين كبار السن من التماس وتهيئة الفرص لخدمة المجتمع المحلي، ومن العمل كمتطوعين في أعمال تناسب اهتماماتهم وقدراتهم؛
9. تمكين كبار السن من تشكيل الحركات أو الرابطات الخاصة بهم.
10. أن يستفيد كبار السن من رعاية وحماية الأسرة
والمجتمع المحلي، وفقا لنظام القيم الثقافية في كل مجتمع.
الرعاية وحماية الأسرة
11. تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية لمساعدتهم على حفظ أو استعادة المستوى الأمثل من السلامة الجسمانية والذهنية والعاطفية، ولوقايتهم من المرض أو تأخير إصابتهم به.
12. أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والقانونية لتعزيز استقلاليتهم وحمايتهم ورعايتهم.
13. تمكين كبار السن من الانتفاع بالمستويات الملائمة من الرعاية المؤسسية التي تؤمن لهم الحماية والتأهيل والحفز الاجتماعي والذهني في بيئة إنسانية ومأمونة.
14. تمكين كبار السن من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية عند إقامتهم في أي مأوى أو مرفق للرعاية أو العلاج، بما في ذلك الاحترام التام لكرامتهم ومعتقداتهم واحتياجاتهم وخصوصياتهم ولحقهم في اتخاذ القرارات المتصلة برعايتهم ونوعية حياتهم.
15. تمكين كبار السن من
التماس فرص التنمية الكاملة لإمكاناتهم؛
فرص التنمية الكاملة
16. أن تتاح لكبار السن إمكانية الاستفادة من موارد المجتمع التعليمية والثقافية والروحية والترويحية.
العيش في كنف الكرامة والأمن
17. ينبغي تمكين كبار السن من العيش في كنف الكرامة والأمن، ودون خضوع لأي استغلال أو سوء معاملة، جسديا أو ذهنيا؛
18. أن يعامل كبار السن معاملة منصفة، بصرف النظر عن عمرهم أو نوع جنسهم أو خلفيتهم العرقية أو الإثنية أو كونهم معوقين أو غير ذلك، وأن يكونوا موضع التقدير.