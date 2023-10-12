الطرق والآليات.. كيف يحافظ مختبر المسجد الحرام على صحة ضيوف الرحمن؟

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باستخدام عدة أنواع من التحاليل تتضمن تحاليل مايكروبيولوجية، وتحاليل كيميائية، وتحاليل فيزيائية، يعمل مختبر المسجد الحرام في الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على التحقق من النتائج والبيانات التحليلية للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن. اضافة اعلان









التأكد من سلامة المياه وخلوها من الشوائب والميكروبات



فحص المياه من خلال أخذ عينات



فحص الوجبات بالتأكد من تاريخها



جهاز قياس نسبة التلوث بالمسح الفوري



العينات التي يتم فحصها يوميًا بأحدث الأجهزة



أجهزة الميكروبيولوجي مثل:



ويقوم المختبر على تحقيق معايير الجودة والتأكد من سلامة المياه وخلوها من الشوائب والميكروبات، ومراقبة العناصر الكيميائية، ومراقبة جودة التمور، التي يتم توزيعها في المسجد الحرام، وجودة التعقيم للأسطح.وتأتي آلية فحص المياه من خلال أخذ عينات مصادر تقديم المياه وهي (المشربيات - نقاط تعبئة - الخزانات - محطات تبريد)، ويتم فحصها عن طريق تعقيم مكان أخذ العينات بالكحول قبل أخذ العينة، كما يتم أخذ العينة بطريقة معينة للحفاظ عليها من التلوثات الخارجية، حيث يتم وضع العينة في الحافظة المخصصة لها حتى وصولها للمختبر.فيما يقوم المختبر بفحص الوجبات بالتأكد من تاريخها وعدم تأثرها بالعوامل الخارجية، وأخذ عينات من جميع سفر الصائمين المتواجدة في المسجد الحرام، ومن ثم وضعها في حافظة مخصصة، حيث يتم فحص التمور فيزيائيًا حسب (الشكل - اللون - القوام)، كما يتم فحصها ميكروبيولوجيًا للتأكد من جودتها.وفي فحص الأسطح يتم أخذ عينات من جميع الأسطح (السجاد، والمشربيات، والسلالم، وغيرها)، ويجري عليها الفحص الميكروبي باستخدام جهاز قياس نسبة التلوث بالمسح الفوري، ويتم أخذ مسحة باستخدام "السواب" المعقم داخل أنبوب، بحيث يُحفظ لنقله للمختبر في حافظة مخصصة لتحليله ميكروبيولوجيًا.ويستقبل المختبر عددًا من العينات التي يتم فحصها يوميًا وهي: 50 عينة من المياه، و20 عينة من التمور، فيما يتراوح عدد الفحوصات للأسطح من 5 إلى 10 مرات، ويستخدم فيها العديد من الأجهزة الكيميائية مثل:جهاز قياس PH.جهاز قياس الأملاح.جهاز الإسبكتروفوتوميتر.جهاز قياس التوصيل الكهربائي في الماء.جهاز التعقيم.جهاز التقطير.الحمام المائي.جهاز الحضانة.كبينة السلامة.الميزان الحساس.جهاز الميكروسكوب.جهاز قياس نسبة التلوث للأسطح.