أمطار غزيرة.. تحذيرات من مُنخفض جوي يؤثر على مكة والرياض و9 مناطق

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حذر خبراء الأرصاد من مُنخفض جوي يؤثر على المملكة الأسبوع الحالي ويتسبب بحالة مطرية تشمل مُعظم مناطق المملكة.





مُنخفض جوي على مكة والرياض و9 مناطق



حالة ماطرة على الأجزاء الوسطى من المملكة



أمطار غزيرة على مكة والمدينة وشمال المملكة



الثلاثاء.. أمطار رعدية على أنحاء عِدّة من المملكة



الأربعاء.. سُحب ركامية على الرياض وهذه المناطق



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



ضرورة الالتزام والبقاء في أماكن آمنة



وحسب"طقس العرب"، فإنه من المتوقع تساقط أمطار غزيرة تؤثر خلال الأسبوع الجاري على المملكة وتشمل معظم المناطق، وتكون بشكل تدريجي بأمطار غزيرة في بعض الأحيان مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد.ويتوقع اليوم الأحد أن تتكاثر كميات من السُحب الركامية مع ساعات ما بعد الظهر على أنحاء واسعة من غرب ووسط المملكة بما فيها أجزاء من مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، بالإضافة لأجزاء واسعة من مناطق حائل والقصيم والمُحافظات الشمالية من منطقة الرياض إداريًا، مصحوبة بأمطار مُتفاوتة الغزارة وتكون غزيرة في بعض النطاقات خاصة نواحي الباحة ومُرتفعات مكة المكرمة، كما لا يُستبعد أن تمتد بعض السُحب الماطرة لأجزاء من الحدود الشمالية والجوف بالإضافة إلى شمال المنطقة الشرقية.فيما تشتد الحالة المطرية الاثنين، على أجزاء عِدّة من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُرافقها هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات، على أجزاء مُتفرقة من شمال ووسط وشمال الشرقية.يتجدد نشاط السُحب الركامية تدريجيًا مع مُرور ساعات النهار على أنحاء عِدّة من غرب ووسط ووشرق وشمال المملكة وتشمل بذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم ومُحافظات شمال وشمال غرب منطقة الرياض إداريًا وشمال المنطقة الشرقية والحدود الشمالية، كما وتزداد فرص هطول الأمطار على العاصمة الرياض.يستمر نشاط السُحب الركامية على أنحاء عِدّة من منطقتي الشرقية والرياض بما فيها العاصمة والتي تشتد بُعيد ساعات الظهيرة وتترافق بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات مما يؤدي إلى جريان كبير للأودية والشِعاب وتشكل السيول في بعض المناطق، كما تشمل أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم ومكة المكرمة والمُرتفعات الجنوبية الغربية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.