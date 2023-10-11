وفاة مواطن وإصابة زوجته في هجوم غادر بالفلبين

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توفي مواطن مقيم في الفلبين وأصيبت زوجته، إثر تعرضهما لهجوم من قبل مسلحين يستقلان دراجة نارية، أمس الثلاثاء.

وأدان عمدة شريف أغواك، داتو أحمد، في بيان، اليوم الأربعاء، الهجوم، وأمر الشرطة بتحديد هوية الجانيين واعتقالهما ومحاكمتهما. اضافة اعلان





تفاصيل الحادثة



الدوافع مجهولة



ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن الرائد هارون ماكاباندينج، رئيس شرطة المدينة التي شهدت الحادثة، أن القتيل يبلغ 50 عامًا، وزوجته المصابة، 45 عامًا، وكلاهما من سكان داتو بيانج، ماجوينداناو ديل سور.وقال ماكاباندينج، إن الضحية، الذي كان يقود شاحنته الصغيرة (NER 6511)، قُتل على الفور بينما أصيبت زوجته بطلقات نارية في جسدها خلال الهجوم الذي وقع في السادسة مساء الثلاثاء.ونقلت المصابة إلى مستشفى مقاطعة ماجوينداناو على متن دراجة ثلاثية العجلات، وفقًا لصحيفة "عكاظ".وكان الزوجان قاما للتو بزيارة مزرعة اشتراها أخيرًا في بارانجاي لابو لابو المجاورة، بلدة داتو هوفر، وتعرضا للهجوم عندما كانا متوجهين إلى المنزل عبر هذه المدينة.وكشفت التحقيقات الأولية أن المسلحين شوهدا وهما يتخلفان عن الشاحنة الصغيرة ونفذا الكمين.وقال ماكاباندينج إن الدافع وراء الهجوم وهويات مرتكبيه ما زالت مجهولة حتى وقت النشر.