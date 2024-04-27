عاجل.. منها شحنة كوكايين بإسبانيا.. ضبط وإحباط تهريب مواد مخدرة بجميع مناطق المملكة

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تواصل الجهات الأمنية مكافحة تهريب وترويج المواد المخدرة في كل مناطق المملكة، والتي تسعى من خلالها للقضاء على هذه السموم التي تأكل عقول من يتناولونها وتدفعهم للجريمة بشتى أشكالها.
شحنة حاوية مسحوق النشاء في مملكة إسبانيا:
أسهمت جهود المملكة ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، العملياتية، في تتبع وإحباط نشاطات الشبكات الإجرامية الدولية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة ودول العالم، ومنها إحباط محاولة تهريب (47) كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدر مخبأة داخل شحنة حاوية مسحوق النشاء في مملكة إسبانيا.
يذكر أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تبذل جهودًا كبيرة لإحباط تهريب المخدرات من الخارج وترويجها في الداخل، والقبض على المتورطين في عمليات التهريب والترويج، وتقديمهم لنيل جزائهم العادل وفق الأنظمة.
منطقة جازان:
فيما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
قطاع الربوعة:أيضا أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (150) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
منطقة جازان مرة أخرى:
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
منطقة حائل:
بينما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
منطقة الجوف:أيضا تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهما مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والحشيش المخدرتين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
الجهات الأمنية:
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.