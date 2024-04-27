عاجل.. منها شحنة كوكايين بإسبانيا.. ضبط وإحباط تهريب مواد مخدرة بجميع مناطق المملكة

أ أ

تواصل الجهات الأمنية مكافحة تهريب وترويج المواد المخدرة في كل مناطق المملكة، والتي تسعى من خلالها للقضاء على هذه السموم التي تأكل عقول من يتناولونها وتدفعهم للجريمة بشتى أشكالها.



شحنة حاوية مسحوق النشاء في مملكة إسبانيا:



منطقة جازان:



قطاع الربوعة:



منطقة جازان مرة أخرى:

منطقة حائل:

منطقة الجوف:



الجهات الأمنية: