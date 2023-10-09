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ما لا تعرفه عن القطار الهيدروجيني.. كيف يعمل وما أهم فوائده؟

القطار الهيدروجيني
القطار الهيدروجيني
أ أ
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مع إعلان وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس، أن التشغيل التجريبي لأول قطار يعمل بالهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط سيبدأ الأسبوع المقبل، برزت العديد من التساؤلات حول هذه النوعية من القطارات وآلية عملها والفائدة من ورائها.اضافة اعلان
تأتي إطلاق تجارب القطار الهيدروجيني في المملكة، عقب توقيع الخطوط الحديدية السعودية "سار" اتفاقية مع شركة ألستوم الفرنسية، بهدف إجراء التجارب التشغيلية والدراسات اللازمة للعمل على تجهيز هذا النوع من القطارات ليتلاءم مع بيئة المملكة وأجواءها، وذلك تمهيدًا لدخولها الخدمة مستقبلاً.

تقنيات النقل المستدامة

وأكدت "سار"، أن تشغيل هذه القطارات، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يبرز التزام المملكة ومبادرتها نحو تبني تقنيات النقل المستدامة.
وربما يتساءل البعض عن جدوى القطار الهيدروجيني للمملكة والأهداف من ورائه.
وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية " سار" م. صالح الجاسر، قال إن هذه الخطوة تأتي ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وخطط التحول إلى منظومة نقل أكثر استدامة تعتمد أحدث التقنيات الذكية.
وأضاف، أن "سار" ملتزمة بدورها في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء المنبثقة من رؤية 2030، والتي تتضمن زيادة اعتماد المملكة على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

ما هي القطارات الهيدروجينية؟

يعد القطار الهيدروجيني من أهم الابتكارات الحديثة في مجال النقل المستدام وذلك عبر توليد الطاقة اللازمة لتشغيل وحركة القطارات دون أي انبعاثات كربونية.
كما يتمتع بمجموعة من الفوائد التي تجعله خيارًا جذابًا للطاقة المستدامة، إضافة لما يتميز به من خصائص لها أثر إيجابي على البيئة والاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة.
وبدأت التجارب المعتمدة لهذا النوع من القطارات في عام 2018 بألمانيا واستمرت حتى عام 2020، ليبدأ التشغيل التجاري بشكل محدود لنقل الركاب في عام 2022.
وتؤكد شركة "ألستوم"، أن هذه التكنولوجيا بديل أكثر صداقة للبيئة، كما أن مثل هذه القطارات لا تحدث ضجيجًا أثناء سيرها على خطوط السكك الحديدية. 

مناسبة للخطوط الصغيرة

وقطارات الهيدروجين مناسبة جدًا للخطوط الصغيرة، حيث تكلفة الانتقال إلى الكهرباء أعلى من الربحيّة التي يؤمنها الخطّ. 
وتعتمد هذه القطارات على التفاعل الكيميائي للهيدروجين المخزن على سطح القطار مع الأوكسجين داخل خلايا طاقة التي تمثل قلب نظام القطارات الهيدروجينية.
تنتج هذا العملية طاقة كهربائية تتجه إلى بطاريات ليثيوم لتخزينها، ومد عجلات القطار بالطاقة اللازمة لتحريكها، وتتميز تلك التقنية بأنها تعطي نفس كفاءة الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري.

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