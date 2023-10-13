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صحيفة تواصل الالكترونية

الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلاً لتمويل المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الامم المتحدة
أمين عام الأمم المتحدة
أ أ
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أطلقت الأمم المتحدة، نداءً عاجلًا لتوفير 294 مليون دولار أمريكي؛ لاستجابة 77 منظمة إنسانية لاحتياجات 1,260,000 شخصٍ في غزة والضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


2.1 مليون شخص في حاجة للمساعدة

 وأشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن هناك 2.1 مليون شخص في الأراضي المحتلة يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية العاجلة.


احتلال طويل الأمد و15 عامًا من الحصار

حيث توجد احتياجات بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده و15 عامًا من الحصار على غزة، إضافة إلى التوترات المتكررة بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية.


13 وكالة و29 منظمة دولية غير حكومية

 ويجمع النداء بين متطلبات عمل وتمويل المجتمع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة، و29 منظمة دولية غير حكومية، ومنظمة غير حكومية وطنية، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

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