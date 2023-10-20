العالم في أسبوع.. رد المملكة على العدوان الصهيوني وتهجير الفلسطينيين وسبب ارتفاع أسعار العقارات

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً: محليًاولي العهد: نرفض استهداف المدنيين في غزة ونطالب بوقف العمليات العسكرية (فيديو)
رحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، اليوم الجمعة، بقادة الدول المشاركين في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.
مجلس الوزراء يُجدد رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
"الربيعة" يلتقي بمفوض "الأونروا" لمناقشة دعم الفلسطينيين
التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمّان، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.
الطلبات على صكوك صندوق الاستثمارات العامة تقارب 20 مليار دولار
ذكرت مصادر مطلعة أن إجمالي الطلبات التي تلقاها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لأول إصداراته من الصكوك الدولارية بلغ 20 مليار دولار.
رئيس أرامكو: الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 103 ملايين برميل يوميًا
قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" المهندس أمين الناصر، إن الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من 2023، سيصل إلى 103 ملايين برميل يوميًا، مبينا أن سوق النفط متوازنة ومعقولة.
قرار بشأن حصر نظر دعاوى التستر التجاري بمحكمتي الجزائية والاستئناف
أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يقضي بحصر نظر دعاوى التستر التجاري بالمحكمة الجزائية بالرياض ومحكمة الاستئناف بالرياض، وتخصيص دائرة أو أكثر لنظر هذه الدعاوى.
بشرى من الزكاة والجمارك حول خصم ضريبة القيمة المضافة
أكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط وتم تحمل الضريبة عليها.
تفاصيل تهمك.. فتح باب التجنيد الموحد بوزارة الدفاع وأفرعها
أعلنت وزارة الدفاع، الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد في القوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1445هـ للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة "جندي" إلى رتبة "رقيب" على النحو التالي:
ارتفاع في أسعار العقارات بالمملكة.. و"الإحصاء" تكشف السبب
سجلت أسعار العقارات بالمملكة، ارتفاعًا بنسبة 0.7% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بالربع المماثل من 2022.
اعرف مقدار الغرامة.. الأسئلة الشائعة حول جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن أبــرز الأســئلة الشــائعة حــول جــدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث.
خانوا الأمانة.. النيابة العامة تطيح بتنظيم إجرامي مكون من 14 شخصًا
أعلنت النيابة العامة اليوم، أنه تم إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 14 شخصا احتالوا على مواطنين بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة.
بعد إشاعة التيفوئيد.. 5 آليات للتعامل مع الأمراض المعدية بالمدارس
حددت هيئة الصحة العامة «وقاية» 5 خطوات ضمن آلية التعامل مع الحالات المعدية في المدارس، رغم طمأنة تجمع مكة المكرمة الصحي بعدم تسجيل أي حالات إصابة بمرض التيفوئيد في المدارس، إثر إشاعات عن انتشار المرض.
3 طرق للحصول عليها.. تعرف على أسعار تذاكر حافلات الرياض
توفر حافلات الرياض، خيارات متعددة لشراء التذاكر، والتي تتضمن أسعارًا مختلفة.
ثانيًأ: دوليًامجلس التعاون ورابطة الآسيان يدعوان إلى وقف دائم لإطلاق النار في الأراضي المحتلة
صدر بيان عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الآسيان بشأن تطورات الأوضاع في غزة، فيما يلي نصه:
وزير الخارجية الفلسطيني يدعو إلى تدخل دولي سريع لوقف العدوان الصهيوني
بحث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في اتصال هاتفي أمس مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، الأوضاع في قطاع غزة.
متظاهرون يقتحمون مبنى الكونجرس الأمريكي.. ماذا يحدث؟
اقتحم متظاهرون مبنى الكونغرس الأمريكي، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، حيث اعتقلت الشرطة عدداً منهم.
فيديو يكشف المستور.. رئيس وزراء بريطانيا يظهر بين الأسلحة والذخائر على متن طائرة
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وصول رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إلى عاصمة دولة الاحتلال.
ذعر في فرنسا .. إخلاء 6 مطارات بعد تهديد بوجود قنابل
أعلنت 6 مطارات في مختلف أنحاء فرنسا، عن إجراءات فورية بالإخلاء، بعد تلقيها عبر البريد الإلكتروني "تهديدات باعتداءات".
مخاوف أممية من وفاة 10 آلاف طفل سوداني بسبب الجوع وتعطل الخدمات
أبدت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف"، ومنظمة الصحة العالمية، مخاوف من وفاة 10 آلاف طفل سوداني بنهاية هذا العام، بسبب انعدام الأمن الغذائي وتعطل الخدمات.