الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

3 طرق للحصول عليها.. تعرف على أسعار تذاكر حافلات الرياض

حافلات الرياض
حافلات الرياض
أ أ
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توفر حافلات الرياض، خيارات متعددة لشراء التذاكر، والتي تتضمن أسعارًا مختلفة.

قائمة الأسعاراضافة اعلان

وفيما يلي قائمة الأسعار:
 سعر تذكرة ساعتين بتكلفة 4 ريالات، وتذكرة 3 أيام بتكلفة 20 ريالاً، وتذكرة 7 أيام بتكلفة 40 ريالاً، وتذكرة 30 يومًا بتكلفة 140 ريالاً.
- 4 ريالات تذكرة ساعتين.
- 20 ريالاً تذكرة 3 أيام.
- 40 ريالاً تذكرة 7 أيام.
- 140 ريالاً تذكرة 30 يومًا.

طرق شراء التذكر

وأتاحت أكثر من طريقة لشراء التذكر على النحو التالي:
الطريقة الأولى: 
تطبيق حافلات الرياض.
الطريقة الثانية:
احصل على بطاقة درب عبر آلات بيع التذاكر في محطات الحافلات أو مكتب بيع التذاكر في شارع علي بن أبي طالب.
الطريقة الثالثة:
استخدام وسيلة دفع غير تلامسية مثل بطاقة الائتمان أو البطاقة البنكية أو هاتف ذكي أو ساعة ذكية.

المرحلة الرابعة من خدمة حافلات الرياض

وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أعلنت عن بدء المرحلة الرابعة من خدمة "حافلات الرياض" وذلك ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، اليوم الخميس.

تعزيز خدمات النقل العام بالرياض

 ويهدف مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض إلى تعزيز خدمات النقل العام في مدينة الرياض، من خلال تطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية العالمية، التي تسهم في تحسين البيئة الحضرية.
لافتةً النظر إلى أنه تم تسيير قرابة 631 ألف رحلة، نقلت من خلالها أكثر من 6 ملايين و310 آلاف راكب منذ إطلاق خدمة "حافلات الرياض" في شهر مارس الماضي من هذا العام.

40 مسارًا في حافلات الرياض

 وبإطلاق المرحلة الرابعة يصل إجمالي مسارات "حافلات الرياض" إلى 40 مسارًا تُخدم من قبل 614 حافلة تغطي أكثر من 1632 محطة ونقطة توقف مختلفة وتغطي 70% من إجمالي الشبكة البالغ طولها 1900 كلم.
حيث يواصل المشروع إطلاق المراحل المتبقية بهدف التشغيل الكامل لشبكة حافلات الرياض قبل نهاية العام الميلادي الحالي.

7 مسارات جديدة

 وتشمل المرحلة الرابعة إضافة سبعة مسارات جديدة، كالتالي:
1 - سينطلق مسار 932 من حي الربيع توقفاً في محطة الياسمين.
2 - ينطلق مسار 933 من حي النزهة توقفاً في محطة التعاون.
3 - سينطلق مسار 942 من حي الخليج توقفاً في محطة الروضة.
4 - ينطلق مسار 944 من محطة الأندلس إلى محطة الخليج.
5 - سيكون انطلاق مسار945 من حي الخليج إلى محطة النهضة.
6 - مسار 947 سينطلق من محطة الشهداء إلى محطة المونسية.
7 - سيكون انطلاق مسار 948 من حي اليرموك توقفاً في محطة اليرموك.
وتهدف إضافة المسارات إلى توسيع شبكة خدمات حافلات الرياض، وتحسين تجربة النقل العام للمواطنين والمقيمين في المدينة، والإسهام في تقليل الازدحام المروري وتحسين الكفاءة والمرونة في نقل الركاب عبر المدينة بدقة وأمان وراحة.

تطبيق "حافلات الرياض"

 ويتم دعم خدمة "حافلات الرياض" من خلال استخدام تطبيق "حافلات الرياض" والذي يوفر خدمات عديدة من ضمنها تخطيط الرحلة من خلال خاصية "اختر وجهتك".
والقدرة على تتبع الرحلة من خلال "تتبع مسارك" من خلال الخريطة التفاعلية، وكذلك إمكانية شراء التذاكر من خلال خاصية "اشتر تذكرتك“.

البوابة الإلكترونية بحافلة الرياض

وتقدم البوابة الإلكترونية الخاصة بحافلة الرياض (اضغط هنا) مجموعة متنوعة من الخيارات للركاب لمعرفة مسارات الحافلات وآلية شراء التذاكر.
 كما تتيح أيضًا خدمة "بطاقة درب" لدفع أجرة الحافلة بكل سهولة ويسر، ويمكن شراء البطاقة عبر أجهزة بيع التذاكر في محطات "حافلات الرياض" أو مكاتب بيع التذاكر.

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