"الزكاة" تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارات سبتمبر

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دعت هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها
الضريبية عن شهر سبتمبر، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 أكتوبر الجاري.
وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم
إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)،
وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير
المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
غرامة التخلف
عن السداد
ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك"
المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة
الاستقطاع.
معلومات عن
ضريبة الاستقطاع
التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care).
أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني.(zatca.gov.sa)