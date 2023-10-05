"الزكاة" تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارات سبتمبر

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر سبتمبر، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 أكتوبر الجاري. اضافة اعلان





غرامة التخلف عن السداد





معلومات عن ضريبة الاستقطاع





دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة

