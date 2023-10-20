ولي العهد: نرفض استهداف المدنيين في غزة ونطالب بوقف العمليات العسكرية (فيديو)

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رحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، اليوم الجمعة، بقادة الدول المشاركين في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

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وفي كلمته بقمة الرياض، رحب ولي العهد بأعضاء الدول المشاركة في القمة، وقال إننا نسعد بعقد هذه القمة تكريسًا للعلاقات بين دول الخليج والآسيان.

وتابع ولي العهد: يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء.

نرفض استهداف المدنيين

وأكد على الرفض القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، مطالبًا بضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لإقامة دولة فلسطينية.

صادرات دول الخليج

وأشار سمو ولي العهد إلى أن صادرات دول الخليج إلى دول الآسيان تشكل 9% من مجمل صادراتها، منوهًا أنه في ظل ما تمتلكه دول المجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية فإننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة في جميع المجالات.

معرض إكسبو 2030

وثمن ولي العهد إعلان الدول المشاركة دعم ترشيح استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030وأكد سموه أن دولنا ستستمر في كونها مصدر آمن وموثوق للطاقة في مختلف مصادرها والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة عالميًا.واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نيابة عن خادم الحرمين، قادة الدول المشاركين في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان لدى وصولهم مقر انعقاد القمة.