ولي العهد: نرفض استهداف المدنيين في غزة ونطالب بوقف العمليات العسكرية (فيديو)

رحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، اليوم الجمعة، بقادة الدول المشاركين في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.
وفي كلمته بقمة الرياض، رحب ولي العهد بأعضاء الدول المشاركة في القمة، وقال إننا نسعد بعقد هذه القمة تكريسًا للعلاقات بين دول الخليج والآسيان.
وتابع ولي العهد: يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء.
فيديو | #ولي_العهد: يسرني نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين أن أرحب بكم في المملكة حيث نسعد بعقد هذه القمة تكريسا للعلاقات بين دول الخليج والآسيان #القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان#الإخبارية pic.twitter.com/TxX9mx5M3V— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2023
نرفض استهداف المدنيين
وأكد على الرفض القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، مطالبًا بضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لإقامة دولة فلسطينية.
فيديو | #ولي_العهد: نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة وضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لإقامة دولة فلسطينية #القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان#الإخبارية pic.twitter.com/WnxKKygrrz— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2023
صادرات دول الخليج
وأشار سمو ولي العهد إلى أن صادرات دول الخليج إلى دول الآسيان تشكل 9% من مجمل صادراتها، منوهًا أنه في ظل ما تمتلكه دول المجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية فإننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة في جميع المجالات.
فيديو | #ولي_العهد: الناتج المحلي الإجمالي لدولنا مجتمعة تجاوز 7.8 تريليون دولار وشهدت دولنا معدلات نمو اقتصادي زادت من نسب مساهمتها في الناتج العالمي#القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان#الإخبارية pic.twitter.com/bF85aXvcQX— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2023
معرض إكسبو 2030
وثمن ولي العهد إعلان الدول المشاركة دعم ترشيح استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030
وأكد سموه أن دولنا ستستمر في كونها مصدر آمن وموثوق للطاقة في مختلف مصادرها والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة عالميًا.
واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نيابة عن خادم الحرمين، قادة الدول المشاركين في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان لدى وصولهم مقر انعقاد القمة.
فيديو | #ولي_العهد: نثمّن إعلان دولكم دعم ترشيح استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030#القمة_الخليجية_ورابطة_الآسيان#الإخبارية pic.twitter.com/t09p9OJD0j— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2023