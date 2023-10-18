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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد إشاعة التيفوئيد.. 5 آليات للتعامل مع الأمراض المعدية بالمدارس

التيفوئيد
مرض التيفوئيد
أ أ
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حددت هيئة الصحة العامة «وقاية» 5 خطوات ضمن آلية التعامل مع الحالات المعدية في المدارس، رغم طمأنة تجمع مكة المكرمة الصحي بعدم تسجيل أي حالات إصابة بمرض التيفوئيد في المدارس، إثر إشاعات عن انتشار المرض.اضافة اعلان
وأكد التجمع على أن الإصابة بمرض التيفوئيد عبارة عن عدوى فيروسية موسمية خفيفة غير مقلقة تشيع بين الأطفال.


الحالات التي تستوجب العزل

وحددت «وقاية» الحالات التي تستوجب العزل، أنهم المرضـى الذيـن يعانون أعـراض «ارتفاع درجة الحرارة، الصداع، اليرقان، التهاب الحلق، الكحة، ضيق التنفس، طفح جلدي، التعب الشديد والارهاق».
وقررت الإبقاء على هؤلاء منفصليـن عـن الطلاب والموظفيـن الآخريـن اتباعًا للإجـراءات الوقائيـة إلـى حيـن مغـادرة مبنـى المدرسـة.
إضافة إلى من تظهر عليه أعراض الجهاز التنفسي مثل: الكحة أو ضيق التنفس، أعراض (الجهاز الهضمي) آلام البطن أو الإسهال أو التقيؤ، أو طفح جلدي.


طرق الوقاية من الأمراض المعدية

1ـ توعية الكادر التعليمي بأهم الأعراض التي يجب ملاحظتها ومراقبتها، والإبلاغ عنها في حال ظهورها.
2ـ البقاء في المنزل.
3ـ التحصينات.
4ـ ممارسة النظافة الجيدة.
5ـ معرفة وتحديد الفئات الخاصة في المدارس.


خطوات لآلية التعامل مع عدوى المدارس

في حال ملاحظة الكادر التعليمي ظهور الأعراض الصحية العامة، وغالبًا ما تكون مؤشرًا للإصابة بمرض معد قبل تطور الأعراض والوصول إلى التشخيص، إبلاغ الموجه الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
التنسيق مع الإدارة التعليمية، ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية، والتواصل مع ضابط الاتصال بإدارة الأمراض المعدية بمديرية الشؤون الصحية، ومدير المركز الصحي وفق آلية التبليغ عن الحالات المعدية في المدارس، وأخذ الاحتياطات اللازمة.


القلق من احتمال تفشي مرض معد

وإذا شعرت المدرسة بالقلق من احتمال تفشي مرض معد، فإنه يجب التصرف وفق آلية التواصل، والتبليغ عن الحالات المعدية في المدارس المرفقة للحصول على النصائح والدعم.
واستدعاء ممثلي وزارة الصحة بالمنطقة، يتم التنسيق على مستوى الشؤون الصحية المدرسية بالمنطقة والمدرسة، في حال استدعى الأمر ذلك.

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