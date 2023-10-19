فيديو يكشف المستور.. رئيس وزراء بريطانيا يظهر بين الأسلحة والذخائر على متن طائرة

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أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وصول رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إلى عاصمة دولة الاحتلال. اضافة اعلان





طائرة عسكرية

وخلال الفيديو، ظهر سوناك، على متن طائرة عسكرية، تحمل أسلحة وذخائر متنوعة لدعم جيش الاحتلال.



مؤخرة الطائرة

