فيديو يكشف المستور.. رئيس وزراء بريطانيا يظهر بين الأسلحة والذخائر على متن طائرة

أ أ
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وصول رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إلى عاصمة دولة الاحتلال.
طائرة عسكرية
وخلال الفيديو، ظهر سوناك، على متن طائرة عسكرية، تحمل أسلحة وذخائر متنوعة لدعم جيش الاحتلال.
مؤخرة الطائرة
وخرج رئيس الوزراء البريطاني من مؤخرة الطائرة العسكرية، وكان في استقباله عدداً من المسؤولين، ثم استقل السيارة وغادر المطار، حسبما أبان الفيديو.
يذكر أن بريطانيا أعلنت توجه سفن الأسطول الحربي البريطاني إلى البحر المتوسط لدعم دولة الاحتلال، على خلفية التصعيد في قطاع غزة.
وأمس، غادر الرئيس الأمريكي بايدن "تل أبيب" بعد زيارة قصيرة أكد خلالها تضامنه مع الاحتلال.
وسقط آلاف القتلى والجرحى في عدوان الاحتلال على قطاع غزة حتى الآن، فيما أعلنت المستشفيات عجزها عن استقبال المصابين.
الأسطول الحربي
يذكر أن بريطانيا أعلنت توجه سفن الأسطول الحربي البريطاني إلى البحر المتوسط لدعم دولة الاحتلال، على خلفية التصعيد في قطاع غزة.
وأمس، غادر الرئيس الأمريكي بايدن "تل أبيب" بعد زيارة قصيرة أكد خلالها تضامنه مع الاحتلال.
وسقط آلاف القتلى والجرحى في عدوان الاحتلال على قطاع غزة حتى الآن، فيما أعلنت المستشفيات عجزها عن استقبال المصابين.