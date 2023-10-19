ذعر في فرنسا .. إخلاء 6 مطارات بعد تهديد بوجود قنابل

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أعلنت 6 مطارات في مختلف أنحاء فرنسا، عن إجراءات فورية بالإخلاء، بعد تلقيها عبر البريد الإلكتروني "تهديدات باعتداءات".





إنذارات متعددة

مطار ليل





وذكر مطار ليل في شمال فرنسا عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، أنه يجري إخلاؤه بسبب مخاوف من "وجود قنبلة".





وأوضح المصدر أن عمليات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات "تبديد أية شكوك" بأن التهديدات قد تكون حقيقية.



فرق أمنية



يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المطار إن هناك فرق أمنية موجودة في المكان.





ونقل تلفزيون بي.إف.إم عن مصادر بالشرطة القول إنه تم أيضا إخلاء مطارات تولوز ونيس وليون الأربعاء بسبب إنذارات أمنية

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وبحسب وكالة فرانس برس، فإن تلك المطارات تلقت إنذارات متعددة تفيد بوجود قنابل فيها.