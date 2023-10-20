مخاوف أممية من وفاة 10 آلاف طفل سوداني بسبب الجوع وتعطل الخدمات

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أبدت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف"، ومنظمة الصحة العالمية، مخاوف من وفاة 10 آلاف طفل سوداني بنهاية هذا العام، بسبب انعدام الأمن الغذائي وتعطل الخدمات. اضافة اعلان





مخاوف أممية من وفاة 10 آلاف طفل



700 ألف طفل يعانون من سوء التغذية



وقالت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، في بيان مشترك نشر اليوم، إن " المزيد من الهجمات والتعطل لخدمات الصحة والتغذية في السودان، قد يؤدي إلى فقدان حياة أكثر من 10 آلاف طفل بحلول نهاية العام الجاري".وأشار البيان إلى أن عدد الأسر التي تعاني من الجوع تضاعف، فيما يعاني 700 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم، كما يحتاج 100 ألف طفل إلى العلاج المنقذ للحياة نتيجة لمضاعفات طبية من سوء التغذية الحاد الوخيم، محذرةً من أن المزيد من الاضطرابات في النظام الصحي ستؤدي إلى أعداد كبيرة بشكل غير مقبول من الوفيات التي يمكن الوقاية منها.