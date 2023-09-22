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صحيفة تواصل الالكترونية

العالم في أسبوع.. المملكة بين الأعلى دخلاً و45% زيادة بأجور القطاع الخاص وإجازة اليوم الوطني

العالم في أسبوع - صغيرة
العالم في أسبوع
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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.اضافة اعلان

أولاً: محليًا

ولي العهد: المملكة ستكون بين أفضل 7 دول من حيث الدخل (فيديو)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المملكة ستكون خلال السنوات القادمة من بين أفضل 7 دول من حيث الدخل.

المملكة تدين اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى بدعم من الاحتلال
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ترحيب إماراتي أمريكي باستضافة المملكة وفد صنعاء
عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله عقد وزير الخارجية، الأربعاء، اجتماعًا مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن.

رئيس "أرامكو" يحذر من الآثار الاقتصادية المدمرة للتحول السريع للطاقة
دعا المهندس أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، لاتخاذ إجراءات من أجل تفادي أزمة طاقة أكثر خطورة، وتجنّب حدوث فجوة فيما يتعلق بتحوّلات الطاقة بين شمال وجنوب العالم.

صندوق الاستثمارات يحذر من الاحتيال المالي باسمه.. ويؤكد على هذا الأمر
يحذر صندوق الاستثمارات العامة من أي تواصل بأي صفة بأي وسيلة ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

دور أولياء الأمور والطلاب.. الصحة تطلق حملة ضد التنمر داخل المدراس
أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية للحد من التنمر في المدارس؛ بهدف تعزيز الصحة النفسية لدى الطلاب بجميع المراحل والحد من ظاهرة التنمر.

بعد نهاية دوام اليوم.. بداية أول إجازة مطوّلة في العام الدراسي
يتمتع الطلبة والمعلمون، بأول إجازة مطولة في العام الدراسي الحالي، والتي بدأت بنهاية دوام يوم الخميس وتنهى يوم الأحد القادم 24 من سبتمبر الجاري.

بعد ظهوره بالهند.. هل يشكل فيروس نيباه تهديدًا للمملكة؟
انتشرت المخاوف من الأنباء حول ظهور فيروس نيباه في الهند، حول ما قد يمثله من خطر من انتشار وباء جديد، في الوقت الذي لم يستفق فيه العالم من من فيروس كوفيد – 19.

ملايين.. "الطيران المدني" يكشف عن إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أن إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين خلال العامين 2021 ــ 2022 بلغت 58 مليون ريال من الناقلات الوطنية.

45 % زيادة بأجور المواطنين بالقطاع الخاص
ارتفع متوسط أجور المواطنين العاملين بالقطاع الخاص خلال 5 سنوات بنسبة 45% مرتفعًا من 6.6 آلاف ريال في عام 2018 ليصل إلى 9.6 آلاف ريال في العام الجاري 2023.

تعرف على التفاصيل.. طرح مشروع لائحة تنفيذية جديدة لجباية الزكاة
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح مشروع "اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة" على منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم بشأن المشروع الجديد الهادف إلى تسهيل صياغة المواد. 

صاعقة تتسبب في وفاة مواطن بصامطة
تسببت صاعقة رعدية في وفاة أحد المواطنين في محافظة صامطة بمنطقة جازان، مساء أمس الأربعاء.

10.7 مليون راكب للنقل العام بالمملكة في 2022
ارتفع عدد ركاب النقل العام في المدن الرئيسة (الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام) خلال عام 2022 عن الأعوام السابقة منذ 2016.

ثانيًأ: دوليًا

لبنان .. سيارة سوداء تقتحم مقر السفارة الأمريكية ببيروت وتطلق النار على البوابات
نقلت وسائل إعلام محلية في لبنان نبأ عاجل أن سيارة مجهولة بدون لوحات مرورية أطلقت النار على مدخل السفارة الأمريكية في العاصمة بيروت.

ثمانيني بريطاني ينطق الشهادتين ويعلن إسلامه
وثق مقطع فيديو ظهور لمسن بريطاني في الثمانين من عمره وهو يعلن إسلامه أمام عدد من المسلمين، مبديا سعادته بتلك اللحظة التي يبدو أنها انتظرها طويلا.

مسلمو كندا يقودون تظاهرات غاضبة لإنقاذ أطفالهم من قوم لوط الجدد
احتشد عشرات الأشخاص في مونتريال بكندا للمطالبة بحماية أبنائهم في المدارس من "قوم لوط الجدد"، والذين يدعون إلى المثلية.

فضيحة أخلاقية.. استخدام الذكاء الاصطناعي لتعرية تلميذات في إسبانيا
تقدم أهالي طالبات في بلدة بجنوب غرب إسبانيا، بشكوى رسمية إلى الشرطة المحلية، بعد تداول صور عارية لبناتهم بين زملائهن في المدرسة، استُخدم فيها الذكاء الاصطناعي.

بولندا تُعلن توقفها عن دعم أوكرانيا بالأسلحة.. والسبب مفاجأة
في مفاجأة غير متوقعة، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أنّ بلاده ستتوقف عن تسليح أوكرانيا.

تعميم من التعليم الكويتية بعدم الاستعانة بالمعلمين غير الكويتيين .. ما الأمر؟
عممت وزارة التربية والتعليم في الكويت منشورا على المناطق التعليمية بعدم الاستعانة بالمعلمين غير الكويتيين للعمل في تعليم الكبار "المسائي".



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