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صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى من الزكاة والجمارك حول خصم ضريبة القيمة المضافة

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الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط وتم تحمل الضريبة عليها.اضافة اعلان


نفقات لا تتعلق بالنشاط الاقتصادي

وقالت إنه لا يجـوز خصم ضريبة المدخلات عـن أي نفقات تـم تكبدها ولا تتعلق بالنشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة.


مصاريف الضيافة والخصم من الضريبة

جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في "إكس" ردا على تساؤل مواطن جاء فيه: "هل ضريبة القيمة المضافة في مصاريف الضيافة والاحتفال باليوم الوطني ممكن خصمها في إقرار الضريبة؟


الخدمات الترفيهية والتثقيفية

وأضافت الهيئة، أن عدم الخصم من الضريبة يشمل بعض أشكال النفقات المقيدة مثل الخدمات الترفيهية والخدمات الثقافية وخدمات الطعـام.
إضافة إلى المركبـات المقيـدة أو أي تكاليف أخرى تتعلق بتوريدات معفاة مـن ضريبة القيمة المضافة.


شهادة تقييم الجودة الخارجي المستقل

وفي وقت سابق أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حصولها على شهادة "تقييم الجودة الخارجي المستقل" من الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.
لتصبح أول هيئة حكومية على مستوى المملكة تحقق هذه الشهادة بأعلى تقييم في مستويات النضج Optimising  وبتصنيف متوافق مع المعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية.

تحقيق الكفاءة في مجال المراجعة الداخلية

ويأتي حصول الهيئة على الشهادة بأعلى تصنيفاتها نتيجةً لدور الهيئة في تبني أفضل الممارسات لتحقيق الكفاءة في مجال المراجعة الداخلية.
وذلك وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، وتتويجًا لجهودها في تحقيق أهداف تقييم الجودة الخارجي المستقل لنشاط المراجعة الداخلية.

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