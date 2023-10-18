الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

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رئيس أرامكو: الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 103 ملايين برميل يوميًا

رئيس ارامكو
رئيس شركة أرامكو المهندس أمين الناصر
أ أ
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" المهندس أمين الناصر، إن الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من 2023، سيصل إلى 103 ملايين برميل يوميًا، مبينا أن سوق النفط متوازنة ومعقولة.اضافة اعلان
وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر معلومات الطاقة في لندن "نحن بحاجة إلى مواصلة الاستثمار في النفط والغاز لتلبية الطلب، وإلا ستخسر الأسواق ما بين 5 إلى 7 ملايين برميل يوميا من النفط سنويا".


خطة رفع الطاقة الإنتاجية

وقال أمين الناصر حول زيادة الإنتاج بحسب رويترز، "خطة رفع الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول 2027، تسير على الطريق الصحيح".
مضيفا "إذا أردنا زيادة إنتاج النفط، فسنكون قادرين على القيام بذلك في غضون أسبوعين".


انبعاثات الطاقة التقليدية

واختتم الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية كلمته بالقول "ينبغي أن يكون التركيز في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 على الحد من انبعاثات الطاقة التقليدية".

ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل المئات في انفجار بمستشفى في غزة مما أثار مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في إمدادات النفط من المنطقة.
وبحلول الساعة 02:25 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 91.97 دولار للبرميل.


ارتفاع الوسيط الأمريكي 2.26

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.26 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 88.92 دولار للبرميل.

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