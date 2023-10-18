رئيس أرامكو: الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 103 ملايين برميل يوميًا

قال الرئيس
التنفيذي لشركة "أرامكو" المهندس أمين الناصر، إن الطلب العالمي على
النفط في النصف الثاني من 2023، سيصل إلى 103 ملايين برميل يوميًا، مبينا أن سوق
النفط متوازنة ومعقولة.
وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر معلومات الطاقة في لندن "نحن بحاجة إلى مواصلة الاستثمار في النفط والغاز لتلبية الطلب، وإلا ستخسر الأسواق ما بين 5 إلى 7 ملايين برميل يوميا من النفط سنويا".
وقال أمين
الناصر حول زيادة الإنتاج بحسب رويترز، "خطة رفع الطاقة الإنتاجية إلى 13
مليون برميل يوميا بحلول 2027، تسير على الطريق الصحيح".
خطة رفع الطاقة
الإنتاجية
مضيفا "إذا أردنا زيادة إنتاج النفط، فسنكون قادرين على القيام بذلك في غضون أسبوعين".
واختتم الرئيس
التنفيذي لأرامكو السعودية كلمته بالقول "ينبغي أن يكون التركيز في مؤتمر
الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 على الحد من انبعاثات الطاقة التقليدية".
انبعاثات الطاقة
التقليدية
ارتفاع أسعار
النفط اليوم الأربعاءارتفعت أسعار
النفط اليوم الأربعاء مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل المئات في انفجار
بمستشفى في غزة مما أثار مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في إمدادات النفط من المنطقة.
وبحلول الساعة 02:25 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 91.97 دولار للبرميل.