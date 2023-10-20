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صحيفة تواصل الالكترونية

مجلس التعاون ورابطة الآسيان يدعوان إلى وقف دائم لإطلاق النار في الأراضي المحتلة

مجلس التعاون ورابطة الآسيان
البيان طالب بوقف فوري لإطلاق النار
أ أ
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صدر بيان عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الآسيان بشأن تطورات الأوضاع في غزة، فيما يلي نصه:
 خلال قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2023م، تبادل القادة وجهات النظر، وأعربوا عن بالغ القلق حيال التطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واتفقوا على ما يلي:اضافة اعلان

إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين

 1 - إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية بأعلى قدر من الفعالية والكفاءة. بالإضافة إلى استعادة الكهرباء والماء، والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.

حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم

 2 - دعوة جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصا مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بتاريخ 12 أغسطس 1949م.

الإفراج الفوري عن الرهائن والمعتقلين المدنيين

 3 - الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.

التوصل إلى حل سلمي للصراع

 4 - حث جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، وفقاً لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل 4 يونيو 1967 بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

مبادرة المملكة 

 5 - دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، والرامية إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً للقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بهذا الصراع.

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