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صحيفة تواصل الالكترونية

خانوا الأمانة.. النيابة العامة تطيح بتنظيم إجرامي مكون من 14 شخصًا

النيابة العامة - جديد
النيابة العامة
أ أ
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أعلنت النيابة العامة اليوم، أنه تم إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 14 شخصا احتالوا على مواطنين بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة.اضافة اعلان

اتصالات من شركات وهمية خارج المملكة


وكشفت إجراءات التحقيق تلقي المذكورين اتصالات من شركات وهمية خارج المملكة، والاتفاق معهم على العمل عن بُعد بأجر شهري زهيد.
كما كشفت تمكينهم من التصرف بحساباتهم البنكية، إضافة لقيامهم بتمرير المكالمات عبر أجهزة إلكترونية وبرامج تقنية، وتمكين تلك الشركات بالتواصل مع الضحايا، وإيهامهم بالاستثمار، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

إيقاف 14 شخصًا بتهمة الاحتيال


وتم إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقهم، وذلك طبقُا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.     
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى في إقامة الدعاوى الجزائية العامة بحق من تسول له نفسه الجناية على الآخرين، والاحتيال عليهم للاستيلاء على أموالهم تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

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