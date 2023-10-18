الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الطلبات على صكوك صندوق الاستثمارات العامة تقارب 20 مليار دولار

صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات العامة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

ذكرت مصادر مطلعة أن إجمالي الطلبات التي تلقاها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لأول إصداراته من الصكوك الدولارية بلغ 20 مليار دولار.اضافة اعلان
وقالت المصادر لموقع "العربية" أن إجمالي طلبات دفاتر الصكوك بلغ 20 مليار دولار، مجتمعة مع المديرين الرئيسيين المشتركين.


تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

والإصدار هو أول إصدار كبير في المنطقة منذ أن تسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط منذ 11 يوما في اضطرابات في الأسواق.
وأظهرت وثيقة مصرفية أن الصندوق حدد سعرا استرشاديا أوليا عند 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لصكوك لأجل خمس سنوات، و170 نقطة أساس لصكوك لأجل عشر سنوات.


صكوك بالحجم القياسي

وجاء في الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار، أنه من المتوقع أن يعقب ذلك إصدار صكوك بالحجم القياسي مقومة بالدولار.
وقال محلل مختص بأدوات الدخل الثابت "تبدو جذابة بالفعل من وجهة نظر استثمارية، بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة فهو يبحث مسألة التكلفة الأعلى بالنظر للظروف الحالية".


تنظيم سلسلة من الاجتماعات

وسبق أن عين الصندوق كلا من سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر نشطين مشتركين لتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت بداية من 16 أكتوبر/ تشرين الأول.

اقرأ أيضا

هيئة المحتوى
2:31 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

المحتوى المحلي" توقع 12 اتفاقية.. عوائدها 500 مليون ريال وتوفر 160 وظيفة

143-092010-expo-2020-dubai-gitex-2021-participation-investors_700x400
10:40 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

38 شركة تروّج للمنتجات الوطنية في المحافل الدولية المتخصصة بمعرض دبي

اسعار العملات
10:30 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم.. اليورو يسجل 3.97 ريال

أسعار الذهب
9:59 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 234 ريالاً

اقرأ أيضا

رئيس أرامكو: الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 103 ملايين برميل يوميًا

أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

نصيحة مهمة عند تربية الأغنام.. احذر اقناء هذا السن من الشياه

"الزكاة والضريبة" تحصل على شهادة تقييم الجودة الخارجي المستقل

"هندسة الطيران" تنجح في تحديث أجنحة طائرات B777 بأيدٍ وطنية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الاقتصاد السعودي 8:58 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

الإحصاء: 413.3 مليار ريال رواتب المشتغلـين بقطاع الأعمال

345433443 1:57 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

المملكة تُعلن خارطة طريق لزراعة 10 مليارات شجرة في أسبوع المناخ

786786 1:54 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

مشاركة عالمية واسعة في القمة العالمية لقادة العقار بالرياض

الجبير 11:56 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الجبير: المملكة تسعى أن تكون دولة رائدة في الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي

اقرأ أيضا

اسعار النفط1
3:33 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

5.58 مليون ريال صادرات المملكة من النفط.. يومياً

F8ovv9IXgAAyNPL
3:07 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

21 عقوبة.. "الصناعة" تنفذ 648 جولة رقابية على المواقع التعدينية

الوطنية للاسكان
1:15 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

الوطنية للإسكان تبدأ تطبيق أقل هامش تمويلي على جميع مشاريعها

العملات الرقمية
11:29 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

رقم مفاجأة.. 17% من المواطنين يمتلكون عملات رقمية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

67676
3:26 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: المملكة تُؤكد رفضها القاطع للأعمال العدائية في غزة

رابت - الراتب - ريال -
2:28 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مكافأة 7 آلاف ريال.. "السوق المالية" تعلن برنامج تهيئة الخريجين المنتهي بالتوظيف

حساب المواطن - الدعم الشهري
1:53 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

توضيح من حساب المواطن بخصوص الأقساط الشهرية للمستفيدين

F8sWMI5WwAAY--y
1:52 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مفاجأة.. ما علاقة الأمطار بفيروس الأنفلونزا؟ خبير أرصاد يوضح

أخبار السعودية
1:40 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث وشرط تأجير المسكن المدعوم

F8tVTqFW0AA2M-1
1:16 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير عاجل من ظاهرة فلكية نادرة بأجواء المملكة و9 دول