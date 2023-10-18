متظاهرون يقتحمون مبنى الكونجرس الأمريكي.. ماذا يحدث؟

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اقتحم متظاهرون مبنى الكونغرس الأمريكي، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، حيث اعتقلت الشرطة عدداً منهم.





اقتحام مبنى الكونجرس: اضافة اعلان



إخلاء سفارات وإجلاء طواقم:



وبحسب وكالات الأنباء، فقد اعتقلت الشرطة الأميركية عددا من المتظاهرين الذين دخلوا مبنى الكونغرس، وذلك عقب المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.يأتي هذا مع غضب عارم في العديد من العواصم والبلدان حول العالم، بسبب عدوان دولة الاحتلال مدعومة من أمريكا في قصف المدنيين بقطاع غزة.ومن مشاهد هذا الغضب ما أفادت به وسائل إعلام أرجنتينية، أنه تم إخلاء سفارة دولة الاحتلال وأمريكا في بوينس آيرس بسبب تهديدات بوجود قنابل.وفي ذات السياق ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التابعة لدولة الاحتلال أن وزارة الخارجية التابعة لها تقوم بإجلاء طواقم سفارتيها بالمغرب ومصر بسبب مظاهرات غاضبة على الأوضاع في غزة.وكان الآلاف من المصريين قد خرجوا في تظاهرات في محافظات مصر تضامنا مع غزة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، غداة مقتل مئات الأشخاص في قصف من دولة الاحتلال تعرض له مستشفى في القطاع.