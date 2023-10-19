ارتفاع في أسعار العقارات بالمملكة.. و"الإحصاء" تكشف السبب

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سجلت أسعار العقارات بالمملكة، ارتفاعًا بنسبة 0.7% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بالربع المماثل من 2022.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، فإن الرقم القياسي تأثر بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%
وتأثر النمو بارتفاع أسعار الأراضي السكنية ينسبة 0.4% وانخفاض في الفلل بنسبة 0.3% في الربع الثالث من 2023
كما سجلت أسعار المنازل انخفاضًا بنسبة 0.3%، والشقق بنسبة 0.1%، بينما لم تسجل أسعار العمائر السكنية أية زيادة.
وشهد القطاع الزراعي انخفاضًا بنسبة 0.3%، بينما سجل القطاع التجاري انخفاضًا بنسبة 0.1%.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر نتائج الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث 2023م.— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) October 19, 2023